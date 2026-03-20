Netflix verfilmt riesigen Thriller-Bestseller als Serie – und Stranger Things-Star Maya Hawke hat sich jetzt die Hauptrolle geschnappt

Von Staffel 3 bis zum Serienfinale war Maya Hawke im Netflix-Hit Stranger Things an Bord. Jetzt übernimmt sie eine Hauptrolle in einer neuen Serie des Streamers, die einen gefeierten Roman adaptiert.

Als Robin Buckley stieß Schauspielerin und Musikerin Maya Hawke (Do Revenge) ab Staffel 3 zum Cast von Stranger Things. Als neue Hauptfigur blieb sie schließlich bis zum großen Staffel 5-Finale des Netflix-Hits Teil der Serie. Nach dem Ende hält der Star dem Streaming-Dienst wohl noch etwas länger die Treue. Wie jetzt bekannt wurde, übernimmt sie eine neue Hauptrolle in einer kommenden Bestseller-Adaption von Netflix.

Maya Hawke schnappt sich Rolle in Netflix-Adaption des Bestsellers Der Gott des Waldes

Wie Variety berichtet, spielt Hawke in der kommenden Netflix-Serie Der Gott des Waldes mit. Der Mix aus Drama und Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman von Autorin Liz Moore aus dem Jahr 2024. Das Buch wurde ein gefeierter Bestseller, der sich weltweit über eine Million Mal verkaufte.

Der Roman spielt im Sommer 1975, als die 13-jährige Barbara spurlos aus einem Sommercamp verschwindet. Da sie die Tochter der reichen Van Laar-Familie ist, bricht bald eine riesige Suchaktion aus. Während die Ermittlerin Judy Luptack ebenfalls die Spur des Mädchens verfolgt, kommen immer dunklere Geheimnisse aus der Vergangenheit der mächtigen Familie ans Licht.

Maya Hawke wird in der Netflix-Adaption des Romans die Rolle von Judy Luptack spielen. Vorlagenautorin Liz Moore ist als Showrunnerin und Drehbuchautorin zusammen mit Liz Hannah (Mindhunter) an der Serie beteiligt.

Wann startet die neue Netflix-Serie mit Maya Hawke?

Da sich die Adaption des Romans gerade noch im Casting-Prozess befindet, wird die fertige Serie noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Wenn die Produktion ohne größere Schwierigkeiten voranschreiten kann, rechnen wir frühestens im Spätjahr 2027 mit einem Netflix-Release von Der Gott des Waldes.

Podcast: Was wird Netflix' nächste Serien-Sensation nach Stranger Things?

Nach dem Finale von Stranger Things klafft eine Leerstelle im Netflix-Programm. Welche Serie hat das Potenzial, das nächste Netflix-Phänomen zu werden, das die Massen anlockt?

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Nach einer kurzen Analyse, was Stranger Things zu einem so starken Publikumsmagneten aufsteigen ließ, blicken wir im Podcast auf aktuelle und zukünftige Serien, die der nächste Hit werden könnten.