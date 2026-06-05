Netflix verfilmt Schlachten-Epos über einen der größten Eroberer aller Zeiten mit Denzel Washington: Jetzt steckt der Film in der Krise

Endlich ging es mit Netflix' Monumentalfilm um den Feldherren Hannibal voran. Doch nun stocken die Vorbereitungen wieder. Dabei ist Denzel Washington nicht der einzige große Name hinter dem Projekt.

Manche Filme brauchen Jahre, bis sie umgesetzt werden. Auch das geplante Schlachtenepos rund um den legendären Feldherren Hannibal hat eine lange Entstehungsgeschichte. Nachdem Vin Diesel 24 Jahre lang eine Umsetzung plante, nahm sich Netflix 2023 des historischen Stoffes an.

Mit Oscarpreisträger Denzel Washington war ein großer Star für die Hauptrolle gesichert und die Dreharbeiten sollten in diesem Jahr endlich beginnen. Doch wie Deadline berichtet, wurde das Großprojekt von Netflix nun pausiert.

Netflix stoppt geplante Dreharbeiten zu Hannibal

Der Grund für die Unterbrechung sollen offene Budgetfragen sein. Demnach sollen zunächst die finanziellen Rahmenbedingungen des Projekts geklärt werden, bevor die Arbeiten fortgesetzt werden.

Wie aus Branchenkreisen berichtet wird, befand sich das noch titellose Projekt in einer fortgeschrittenen Phase. Das Studio führte Gespräche mit weiteren Darsteller:innen und das Kreativteam rund um Regisseur Antoine Fuqua hatte bereits mögliche Drehorte in Italien besichtigt. Die Dreharbeiten sollten Ende des Jahres starten, doch nun ist das Großprojekt um Hannibal, der sich gegen das mächtige Römische Reich stellte, gestoppt.

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Große Namen hinter dem Hannibal-Film mit Denzel Washington

Mit den großen Namen im Gepäck ist es aber wahrscheinlich, dass der Film wieder auf Kurs gebracht werden wird. Neben Washington und Fuqua, die bereits fünf Filme zusammen drehten (Training Day, Die glorreichen Sieben, die Equalizer-Reihe), gehört zum Team auch Kameramann Robert Richardson. Der drehte vielfach mit Quentin Tarantino und wurde von insgesamt 10 Oscar-Nominierungen dreimal ausgezeichnet.

Das Drehbuch zu Hannibal liefert John Logan, der mit Gladiator bereits einen unvergesslichen Monumentalfilm aufs Papier brachte. Wie gut Washington in das Setting der Antike passt, seht ihr aktuell ebenfalls auf Netflix. Seit kurzem streamt dort die 310 Millionen teure Fortsetzung Gladiator II mit dem Star.

Wie viel Budget Netflix für die Hannibal-Verfilmung zur Verfügung stellen wird, bleibt abzuwarten. Es ist zu hoffen, dass sich alle Beteiligten schnell einig werden, damit die Dreharbeiten vielleicht doch noch in diesem Jahr starten können.