Netflix verfilmt seine eigene Thriller-Serie 6 Jahre später einfach nochmal: Sie gehört zu einem Universum mit 12 Teilen

Gleich zwei neue Serien plant Netflix in seinem erfolgreichen Thriller-Universum nach den Romanen von Harlan Coben. Eine davon hat der Streamingdienst bereits 2020 veröffentlicht.

Das Thriller-Universum von Bestsellerautor Harlan Coben wächst auf Netflix weiter rasant an. Nach zwölf Serienadaptionen hat der Streamingdienst selbst auf Tudum mit Das Grab im Wald die nächste Verfilmung angekündigt. Das Besondere ist, der Roman wurde bereits 2020 adaptiert, allerdings als polnische Serie mit gleichnamigem Titel. Sechs Jahre später erhält die Geschichte nun eine komplett neue Version aus Großbritannien.

Netflix plant Remake der eigenen Harlan Coben-Serie

Den Roman Das Grab im Wald veröffentlichte Coben bereits 2007. Darin wird ein Anwalt Jahrzehnte nach dem Verschwinden seiner Schwester erneut mit dem ungelösten Fall konfrontiert. Wie es im Coben-Universum üblich ist, dürfen dabei alte Geheimnisse, familiäre Tragödien und überraschende Wendungen nicht fehlen.

Im Remake übernimmt Tom Bateman die Hauptrolle. Coben erzählte gegenüber Tudum:

Es ist einer meiner persönlichsten Romane. Genau wie der Held der Geschichte, Paul Copeland, habe ich als Betreuer in einem Ferienlager gearbeitet, als ich eigentlich noch zu jung für den Job war.

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Seit 2018 arbeitet Coben eng mit Netflix zusammen und ist bei allen Projekten mindestens als ausführender Produzent involviert. 2022 wurde die Kooperation verlängert (via What's on Netflix ). Ein richtiger Schritt, denn der Erfolg des Universums hält weiter an. Mit 131,8 Millionen Streams wurde In ewiger Schuld zur zweiterfolgreichsten Miniserie der letzten drei Jahre.

Alle Harlan Coben-Serien auf Netflix in unserem Ranking nach Wertung der Community:

Netflix plant weitere Coben-Verfilmung für 2026

Neben dem Remake von Das Grab im Wald können sich Fans aber auch auf einen neuen Stoff freuen (via Tudum ). In der achtteiligen Serie Nur für dein Leben muss Avatar-Darsteller Sam Worthington zu Unrecht eine lebenslange Haftstrafe für den Mord an seinem Sohn verbüßen. Als es Hinweise gibt, dass dieser noch leben könnte, beginnt eine gefährliche Suche nach der Wahrheit.



Ein genaues Startdatum gibt es für keine der beiden Serien. Laut Netflix soll Nur für dein Leben noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Das Grab im Wald befindet sich aktuell in Produktion. Ob die Serie in diesem oder erst im nächsten Jahr erscheint, ist noch unklar.