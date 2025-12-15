Netflix verliert in Kürze 7 Star Trek-Serien auf einmal

Bis jetzt hatten Star Trek-Fans bei Netflix Zugriff auf viele verschiedene Serien aus dem gewaltigen Sci-Fi-Kosmos. Anfang Januar ist jedoch Schluss damit und die Verfügbarkeit endet.

Wer Star Trek am liebsten streamt, hatte bislang bei Netflix reichlich Auswahl aus dem riesigen Science-Fiction-Franchise. Mehrere Serien des Franchises mit zahlreichen Staffeln sind gerade noch im Abo des Streaming-Anbieters verfügbar. Bald enden allerdings die aktuellen Lizenzverträge und Star Trek verschwindet im neuen Jahr großflächig von Netflix.

Diese Star Trek-Serien sind nur noch bis Anfang Januar bei Netflix verfügbar

Wie unter anderem What's on Netflix berichtet, sind insgesamt sieben Star Trek-Serien außerhalb der USA nur noch bis zum 8. Januar 2026 im Netflix-Abo verfügbar. Dabei handelt es sich im Detail um folgende Serien und Staffeln:

So könnt ihr die Star Trek-Serien noch streamen

Falls ihr all diese Star Trek-Serien nach dem Netflix-Verschwinden weiterhin im Abo streamen wollt, findet ihr diese vollständig bei Paramount+ in der Flatrate. Ansonsten könnt ihr sie einzeln bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime digital kaufen.

Am 15. Januar 2026 geht bei Paramount+ außerdem die brandneue Star Trek-Serie Starfleet Academy an den Start. Diese spielt im 23. Jahrhundert und beleuchtet die Ausbildung junger Menschen an der Sternenflotten-Akademie. 4 Minuten daraus können Fans schon jetzt vorab völlig gratis schauen.

