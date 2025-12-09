Netflix veröffentlicht neue Stranger Things-Bilder zu Staffel 5 Teil 2: So hart wird es für Elf und Co.

Stranger Things Staffel 5 ist angelaufen, Teil 2 lässt auf sich warten. Netflix zeigt aber schon jetzt mit neuen Figurenbildern, welcher Schrecken Fans erwartet.

Horror für Eleven und die Stranger Things-Lieblinge: So geht es in Staffel 5 Teil 2 weiter

Die Figurenposter zeigen alle Kernmitglieder der Hawkins-Truppe, neben Elf also unter anderem Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink) und Mike (Finn Wolfhard). Der Schock steht ihnen allen ins Gesicht geschrieben – womöglich hat der Kampf gegen Upside Down-Fiesling Vecna (Jamie Campbell Bower) ein neues Grauen entfesselt. Vorsicht, Spoiler zum Ende von Staffel 5 Teil 1!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Ende von Staffel 5 Teil 1 verblüfft Will mit seinen übernatürlichen Kräften, die denen von Elf gleichen und mehreren Demogorgons den Garaus machen. Elf trifft erneut auf Kali (Linnea Berthelsen), die in einem Labor im Upside Down gefangen gehalten wurde.

Max ist noch immer in der Welt von Vecnas Erinnerungen gefangen, hat dort jedoch einen Rückzugsort gefunden, vor dem sich der Bösewicht zu fürchten scheint. Dessen Plan ist jetzt bekannt: Er hat es auf Kinder abgesehen, die er als Gefäße benutzen will, um unsere Welt völlig übernehmen zu können.

Wann kommen Teil 2 und Teil 3 von Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Teil 2 oder Volume 2 der 5. Stranger Things-Staffel wird am Ersten Weihnachtstag, dem 25. Dezember 2025, erscheinen. Er umfasst drei Folgen. Am 1. Januar 2026 kommt dann noch die große finale Episode, mit der die Serie endet.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

der die Serie endet.