Netflix versteckt den idealen Untamed-Ersatz: Ihr könnt ihn an einem Nachmittag schauen

Für alle Untamed-Fans versteckt sich auf Netflix ein verstörender Thriller. Auch hier stehen sich Mensch und Natur gegenüber. Die Prämisse des Films ist extrem finster.

Untamed-Ersatz Wolfsnächte bei Netflix: 125 Minuten Thriller-Verstörung in der Eiseskälte

Untamed dreht sich um eine unbarmherzige Natur – zu der auch die Abgründe des Menschen gehören. Wer nach dem Finale der Hit-Serie auf der Suche nach Nachschub ist, kann auf Eric Banas nächsten Film Apex warten oder sofort bei Netflix fündig werden: Dort gibt es nämlich den unglaublich

Wolfsnächte spielt in der extremen Abgelegenheit der eisigen Berge Alaskas. Die junge Mutter Medora Sloane (Riley Keough) bittet den Wolfsexperten und Autor Russell Core (Jeffrey Wright) um Hilfe: Wölfe haben offenbar ihren Sohn verschleppt, Core soll ihn wiederfinden oder das verantwortliche Tier töten.

Doch nach einer Weile entdeckt Core, welches grausige Geheimnis tatsächlich hinter dem Verschwinden des Jungen steckt. Und als Medoras Ehemann Vernon (Alexander Skarsgård) aus dem Irakkrieg zurückkehrt, entwickelt sich eine Jagd durch die Wildnis, die die finstersten Seiten eines Menschen offenbart.

Ähnlich wie Untamed zeigt auch Wolfsnächte, wie nahe der Mensch einer grausamen Bestie kommen kann. Und welche Regeln es im Umgang mit einer majestätischen, aber gnadenlosen Natur zu beachten gilt. Wer sich an die 125 Minuten von Untamed heranwagt, sollte sich auf einen packenden, aber stellenweise stark verstörenden Nachmittag einstellen.

Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem James Badge Dale (The Empty Man) vor der Kamera zu sehen. Die Regie führte Thriller-Experte Jeremy Saulnier, dessen letzter Film Rebel Ridge ebenfalls auf Netflix erschien und dort viele Zuschauer:innen begeisterte.

