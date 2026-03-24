Netflix: Wenn ihr versehentlich die Zusammenfassung überspringt, könnt ihr sie so noch einmal aufrufen

Netflix bietet hilfreiche Features, wie die Zusammenfassung vergangener Staffeln. Wenn ihr versehentlich die Zusammenfassung überspringt, ist das auch kein Problem.

Nach langer Zeit kommen endlich neue Folgen einer Serie. Die Freude ist groß, aber gleichzeitig fragt man sich: “Was ist nochmal alles passiert?” Netflix hat das Problem erkannt und bietet bei vielen eigenen Serien eine Zusammenfassung vergangener Staffeln. Wenn es eine Weile her ist, dass ihr die letzte Folge gesehen habt und nun mit einer neuen Staffel starten wollt, wird euch diese Zusammenfassung vor der ersten Folge gezeigt.

Ihr wolltet die Netflix-Zusammenfassung sehen, habt sie aber übersprungen – was nun?

Vielleicht wolltet ihr die Zusammenfassung nur pausieren, oder seid auf die Taste der Fernbedienung gekommen. Schon ist es passiert und die Zusammenfassung wird übersprungen. Das kann ärgerlich sein, gerade wenn man sich darüber gefreut hat, noch einmal die vergangene Staffel in Kurzform revue passieren zu lassen.

Aber Netflix lässt euch tatsächlich nicht hängen. Wenn ihr eine Serie auf dem TV oder der Konsole auswählt und im Menü dann runterscrollt kommt ihr neben der Folgenauswahl auch zum Abschnitt “Trailer und mehr”. Ganz unten in der Liste der Trailer findet ihr auch die Zusammenfassungen der einzelnen Staffeln.

Die Bedienung am Desktop und in der App unterscheidet sich nur leicht von der Konsole bzw. dem Fernseher. Am Desktop und dem Smartphone könnt ihr nach Auswahl der Serie nach unten scrollen. Nach den Folgen seht ihr den Punkt "Ähnliche Titel" und danach ebenfalls den Abschnitt "Trailer und mehr".

Mehr dazu:

So könnt ihr die Erinnerung auffrischen, ohne eine neue Folge zu starten. Besonders praktisch kann es sein, wenn bereits die 3. oder 4. Staffel rauskommt. Dann kann man sich in wenigen Minuten alle vorangegangenen Staffeln im Schnelldurchlauf in Erinnerung rufen. So ist man schnell wieder auf dem neuesten Stand und dem Seriengenuss steht nichts mehr im Weg.