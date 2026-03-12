Netflix will Ben Affleck jetzt bis zu 600 Millionen Dollar zahlen – aber nicht für eine Schauspielrolle

Netflix steht kurz davor, einen gigantischen Deal mit Ben Affleck von bis zu 600 Millionen US-Dollar einzugehen. Dabei geht es jedoch nicht um seine Arbeit als Schauspieler.

Nachdem Netflix jetzt überraschenderweise von dem Warner-Deal zurückgetreten ist und nun Paramount die führende Position bei der Übernahme darstellt, hat der Streaming-Dienst direkt andere Pläne für das Budget. Kurz nach dem Rückzug hat der Konzern Ben Affleck einen Deal von bis zu 600 Millionen US-Dollar angeboten. Dieser betrifft jedoch nicht Afflecks Leistungen als Regisseur oder Schauspieler.

Netflix plant Übernahme von Afflecks KI-Start-up

Wie Variety berichtet, hat Netflix diese enorme Summe für die Übernahme von Afflecks Start-up InterPositive angeboten. Zusammen mit anderen, anonymen Investoren hat Affleck das KI-Tool InterPositive gegründet, welches den Prozess der Postproduktion eines Films mithilfe künstlicher Intelligenz beschleunigen soll. Das Geld von Netflix würde also nicht alleine an Affleck gehen.

Dieser Deal zementiert den nächsten Schritt in die stark umstrittene Richtung der Integration von künstlicher Intelligenz in Hollywood-Produktionen. Viele in der Industrie angestellte Arbeiter bangen vermehrt um ihre Jobs, nachdem auch Amazon und Disney ihre ersten Fühler bei der Arbeit mit KI ausgestreckt hatten.

Affleck arbeitet bereits seit 2022 an diesem Start-up und gibt sich dem Deal gegenüber sehr positiv:

Ich könnte nicht glücklicher sein, dass diese Arbeit mit dem Team von Netflix fortgesetzt wird, und freue mich darauf, der breiteren Kreativgemeinschaft Zugang zu dem zu verschaffen, was wir aufbauen, und zu der Zukunft, auf die wir gemeinsam hinarbeiten.

Was startet als Nächstes bei Netflix?

Nachdem Ben Affleck bereits seinen neuesten Film The Rip dieses Jahr auf Netflix veröffentlichte, startet nächste Woche mit Peaky Blinders: The Immortal Man die heißerwartete filmische Fortsetzung der Kult-Serie mit Cillian Murphy.