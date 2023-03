Netflix wirft Krimi-Legende raus: Thriller-Serie über ein Jahr nach der letzten Staffel abgesetzt

Die Netflix-Serie Der junge Wallander erzählt von den Anfängen einer Krimi-Legende. Jetzt wurde sie abgesetzt. Staffel 2 erschien bereits im Februar 2022.

Kurt Wallander ist einer der beliebtesten Krimi-Kommissare überhaupt. Die schwedische Romanfigur Henning Mankells war bei Netflix zuletzt als idealistischer Anfänger in Der junge Wallander zu sehen. Nach zwei Staffeln setzte der Streamer die Thriller-Serie jetzt ab.

Thriller-Serie auf Netflix zeigte Kult-Kommissar in ganz anderem Licht

Wie What's on Netflix berichtet, wird der Streamingdienst die Serie nicht verlängern. Zeitlich kommt die Meldung einigermaßen überraschend, immerhin ist seit Ausstrahlung der zweiten Staffel im Februar 2022 schon mehr als ein Jahr vergangen.

Der junge Wallander zeigt den klassischerweise von Alkohol und privaten Problemen geplagten Kommissar aus einer neuen Perspektive. Adam Pålsson spielt einen jungen, unverbrauchten Ermittler, der sich seine Sporen erst noch verdienen muss.

Warum Netflix die Krimiserie gerade jetzt einstampft, lässt sich schwer einschätzen. Wichtigster Grund wird eine enttäuschende Performance gewesen sein. Der Zeitpunkt ist vermutlich auf Planänderungen hinter den Kulissen oder Lizenzfragen zurückzuführen.

