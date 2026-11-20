Anfang des Jahres startete es im Kino. Schon jetzt ist es bei Netflix zu sehen: Das größte deutsche Fantasy-Abenteuer des Jahres erobert die Streaming-Charts. An einem Film kommt es aber nicht vorbei.

Ein Internat für Kinder und Jugendliche mit magischen Fähigkeiten? Das muss nicht zwangsläufig Harry Potter sein. Auch aus Deutschland gibt es eine Fantasy-Reihe mit ähnlicher Prämisse wie die Hogwarts-Geschichten: Woodwalkers. Nachdem vor zwei Jahren der Startschuss fiel, ist im Januar die Fortsetzung erschienen.

Woodwalkers 2 schlägt das nächste Kapitel im Leben des Gestaltwandlers Carag auf, der sich mal als Mensch, mal als Puma durch die Gänge der Clearwater High schleicht. Seit gestern befindet sich das Fantasy-Abenteuer bei Netflix und hat es dort direkt auf Platz 2 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme geschafft.

Die deutsche Fantasy-Fortsetzung erobert die Netflix-Charts: Darum geht's in Woodwalkers 2

Nachdem wir in Teil 1 die Welt von Woodwalkers in aller Ausführlichkeit kennengelernt haben, bringt Teil 2 diese in Bedrängnis. Carag (Emile Chérif) sieht sich dieses Mal mit seinem ehemaligen Mentor und jetzigen Erzfeind Andrew Milling (Oliver Masucci) konfrontiert, der mit seinen Geschäften die Existenz des Internats bedroht.

Noch schlimmer: Milling kommt nicht allein. In dem einflussreichen wie gefährlichen Tucker Jones (Moritz Bleibtreu) hat er sich Verstärkung geholt, um seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Können Carag und seine Freund:innen Holly (Lilli Falk) und Brandon (Johan von Ehrlich) die bösen Männer aufhalten, bevor es zu spät ist?

Das wollten bei Netflix einige Abonnent:innen herausfinden und haben Woodwalkers 2 in Windeseile fast an die Spitze der Streaming-Charts gebracht. Nicht zuletzt lockt die Fortsetzung neben Moritz Bleibtreu mit zwei weiteren namhaften Neuzugängen: Tom Schilling als Mr. Crump und David Schütter in der Rolle von Xamber Goldeneye.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 20. November 2026):

Vor dem Netflix-Start: Woodwalkers 2 konnte über eine Million Menschen ins Kino locken

Woodwalkers 2 ist der größte Fantasyfilm, den das deutsche Kino 2026 hervorgebracht hat. Ausgehend von den Zahlen von InsideKino wurden 1,2 Millionen Tickets verkauft. Gerade im Vergleich zu Teil 1 ist das eine beachtliche Steigerung. Der kam nämlich nur auf 773.000 Zuschauer:innen. Das Interesse an der Reihe wächst.

Teil 3 ist sogar schon in Arbeit und soll am 30. September 2027 ins Kino kommen. Es könnte sogar noch mehr verfilmt werden. Denn die zugrunde liegende Romanreihe von Katja Brandis umfasst zwei Staffeln mit jeweils sechs Bänden. Darüber hinaus sind drei Specials und eine Spin-off-Reihe namens Seawalkers erschienen.