Neu auf Platz 1 bei Netflix: Die Fortsetzung einer gigantischen Hit-Serie, die viele Fans gar nicht kennen

Hattet ihr auf dem Schirm, dass es eine neue Comedy aus dem Kosmos von The Big Bang Theory gibt? Nein? Dann schaut mal auf den Spitzenplatz in den Netflix-Charts.

Zwölf Staffeln lang kam man wohl oder übel kaum an der Nerd-Sitcom The Big Bang Theory vorbei. Danach ging es, länger als viele ahnen, mit dem Prequel-Spin-off Young Sheldon weiter, das mittlerweile auch nach sieben Staffeln abgeschlossen ist. Viele haben aber gar nicht mitbekommen, dass mit Georgie & Mandy schon das nächste TBBT-Format existiert. Die Serie läuft seit zwei Staffeln beim US-Sender CBS und erobert jetzt auch die hiesigen Netflix-Charts.

Nachdem die Serie gestern noch den 2. Platz des begehrten Rankings belegte, darf sich der Big Bang Theory-Ableger jetzt mit der Spitzenposition rühmen.

Neue Big Bang Theory-Serie jetzt Platz 1 in den Netflix-Charts

In der aktuellen The Big Bang Theory-Serie George & Mandy geht es um das Leben von Sheldons Bruder Georgie (Montana Jordan) und dessen Frau Mandy (Emily Osment) in den 90er Jahren. Als frisch verheiratete Eheleute mit Nachwuchs zieht die kleine Familie bei Mandys Eltern (Rachel Bay Jones und Will Sasso) ein, wo allerlei Sitcom-Schabernack vor sich geht.

Hier ein Original-Trailer zur TBBT-Serie Georgie & Mandy:

Georgie & Mandy - S02 Trailer (English) HD

Sitcom-Guru Chuck Lorre steht erneut als Produzent und Showrunner hinter dem Projekt. Dabei wird er von seinen altbekannten TBBT-Weggefährten Steven Molaro und Steve Holland unterstützt. Laut Deadline wurde im Januar dieses Jahres auch schon eine 3. Season für George & Mandy bestellt. Ob die neue Serie aber auch auf die Länge von Young Sheldon oder gar The Big Bang Theory herankommt, wird sich zeigen müssen.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 30. April 2026):

Die Mutterserie The Bag Bang Theory könnt ihr mit allen zwölf Staffeln bei HBO Max streamen. Der Ableger Young Sheldon läuft ebenfalls dort, ist aber auch in der Flat von RTL+, Disney+, Joyn und Netflix verfügbar.

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Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.