Neu auf Platz 1 bei Netflix: Fortsetzung zu absoluter Kult-Action, die erst vor wenigen Monaten im Kino lief

Kürzlich noch im Kino, jetzt dominiert sie die Netflix-Charts: Platz 1 der Filme ist aktuell das neueste Sequel aus einer Kult-Actionreihe, die sich um Kampfsport dreht.

Diesen Sommer erst lief die Fortsetzung eines absoluten Kult-Franchise in den deutschen Kinos: Die Rede ist natürlich von Karate Kid: Legends, der die Figuren des Original-Karate Kid mit denen des Remakes von 2010 und der Serie Cobra Kai vereint. Schon jetzt ist der Film auf Netflix erschienen und hat dort die Charts gestürmt.

Karate Kid: Legends erobert Platz 1 der Netflix-Charts

Das mit Ralph Macchio und Jackie Chan fantastisch besetzte Legacy-Sequel besetzt nun schon seit ein paar Tagen den ersten Platz der Netflix-Charts und kann sich somit gegen die beliebte Eigenproduktion Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery und einen Fantasy-Blockbuster behaupten.

So sehen aktuell die Netflix-Charts der Filme aus (Stand: 29.12.)





Worum geht es in Karate Kid: Legends?

Karate Kid: Legends erzählt die Geschichte vom frisch nach New York City gezogenen Li Fong, der an einem Karatewettbewerb teilnehmen muss, um einer Freundin auszuhelfen. Hierfür wird er von dem ehemaligen Karate Kid Daniel LaRusso (Macchio) und dem Kung-Fu-Trainer aus dem Karate Kid-Remake Mr. Han (Chan) trainiert.

Durch dieses Aufeinandertreffen werden nicht nur die unterschiedlichen Filme miteinander verschmolzen: In der Kampfchoreografie kommen die unterschiedlichen Stile zu einem einzelnen zusammen. Darüber hinaus ist Legends für viele Fans der Reihe sicherlich ein angenehmes Wiedersehen mit vielen geliebten Figuren geworden.