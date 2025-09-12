Neu bei Amazon Prime: 110 Minuten Fantasy-Action, die schon bald mit Teil 2 fortgesetzt wird

Für krachende Action am Wochenende sorgt ein Fantasy-Abenteuer, das frisch bei Amazon Prime ins Streaming-Abo gewandert ist. Der Start der Fortsetzung steht auch schon fest.

Wenn ihr auf der Suche nach richtig harter Kampf-Action seid, dann könnte euch ein Blick ins Angebot von Amazon Prime begeistern. Dort befindet sich ab sofort der neue Mortal Kombat-Film, der auf der gleichnamigen Videospielreihe aus den 1990er Jahren basiert und von der FSK ab 18 Jahren freigegeben wurde – es kracht also ordentlich.

Mortal Kombat: Knochenbrecher-Action bei Amazon Prime

Seit Jahrhunderten kämpft die Menschheit gegen finstere Kräfte, die aus einer anderen Welt, der sogenannten Outworld, stammen. Bösewicht Shang Tsung (Chin Han) hat es auf die Erde abgesehen und will diese unterjochen. Nur eine Sache hält ihn von der Machtübernahme ab: Er muss das letzte Mortal Kombat gewinnen.

Bei dem Mortal Kombat handelt es sich um ein geheimnisvolles Turnier, das von den mächtigen Krieger:innen ausgetragen wird. Neun von zehn Runden konnten Shang Tsung schon für sich entscheiden. Wenn er auch den finalen Kampf gewinnt, ist die Erde verloren. Deshalb trommelt Lord Raiden (Tadanobu Asano) ein Team zusammen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mortal Kombat schauen:

Mortal Kombat - Trailer (Deutsch) HD

Der Donnergott, der sich um das Wohlergeben des blauen Planeten sorgt, begibt sich auf die Suche nach den wenigen Menschen, die Shang Tsung in seine Schranken weisen können. So stößt er auf den ehemaligen MMA-Champion Cole Young (Lewis Tan), der gar nicht glauben kann, in was für einen Konflikt er hineingezogen wird.

Der Rest des Films folgt einem simplen Muster: Wir lernen diverse Figuren aus dem Mortal Kombat-Kosmos kennen, darunter Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax Briggs (Mehcad Brooks), Kano (Josh Lawson) und Sub-Zero (Joe Taslim). Im Anschluss reiht sich ein Martial-Arts-Kampf an den anderen und das Böse rückt immer näher.

Fantasy-Sequel: Die Mortal Kombat-Geschichte geht weiter

Das Ergebnis sind 110 Minuten pure Action, die am Ende sogar mit einem Teaser auf Teil 2 aufwarten. Obwohl die Fortsetzung damals zur Veröffentlichung des Films noch nicht in trockenen Tüchern war, wissen wir inzwischen, dass Mortal Kombat 2 definitiv kommt – und das mit namhafter Verstärkung: Karl Urban spielt Johnny Cage.

Ursprünglich sollte der Film bereits im Oktober die große Leinwand erobern, ehe sich Warner Bros. dazu entschieden hat, ihn in die Blockbuster-Saison nächstes Jahr zu schieben. Nun startet Mortal Kombat 2 am 14. Mai 2026 in Deutschland im Kino. Zuvor Vorbereitung könnt ihr euch Teil 1 bei Amazon Prime im Abo anschauen.