Neu bei Amazon Prime: Abenteuerfilm mit großen Bildern erzählt Geschichte eines legendären Helden neu

Einige Volkshelden haben bereits dutzende Verfilmungen zu verzeichnen. Andere müssen lange auf ihr Epos warten. Dieser Tipp bei Amazon Prime setzt einer hierzulande berühmten Figur ein neues Denkmal.

So manche:r kennt ihn aus dem Deutschunterricht, andere von Festspielen oder schlicht durch kulturelle Osmose. Schließlich tauchen Motive seiner Geschichte ständig in allen möglichen Medien auf. Trotzdem darf der Mann nicht annähernd so oft dramatisch über die Leinwand laufen wie Kollegen seiner Zunft, etwa Robin Hood. Glücklicherweise hat sich das letztes Jahr geändert.

Der Mann ist ein Urgestein, wenn es um deutschsprachige Heldensagen geht. Seine Kämpfe? Weithin bekannt. Sein großer Moment? Ikonisch. Sein Name? Wilhelm Tell. Verkörpert durch einen fantastischen Claes Bang darf der Schweizer Volksheld in seinem gleichnamigen neuen Film endlich wieder zur Armbrust greifen. Ab sofort könnt ihr die Verfilmung mit ihren epischen Bildern bei Amazon Prime streamen.

Wilhelm Tell erzählt die Sage vom erbarmungslosen Unabhängigkeitskrieg der Schweizer

Mitteleuropa im 14. Jahrhundert. Die Habsburger beherrschen weite Teile des Kontinents. Auch die Schweiz beugt sich als Provinz der eisernen Faust ihrer fremden Herren. Seitens der Unterdrücker herrschen Willkür und Grausamkeit. Gerade Männer wie der skrupellose Gessler (Connor Swindells) nutzen ihren Status nach Strich und Faden aus. Die Schweiz ächzt. Die Situation wartet nur auf das eine Ereignis, das eine Kettenreaktion lostritt.

Als der Familie des Bauern Baumgarten (Sam Keeley) unglaubliches Unrecht widerfährt und er sich wehrt, ist es soweit. Er muss fliehen und alle, die sich seinen Verfolgern in den Weg stellen, werden gleich mit hingerichtet. Er sucht Hilfe bei einem Mann, der eigentlich nie wieder zur Waffe greifen wollte – Wilhelm Tell.

Angesichts Baumgartens Flehen kann er nicht länger wegsehen. Er hat genug Blut vergossen in seinem Leben und wollte als Jäger seinen Lebensabend weit oben in den Bergen beschließen. Doch die Schweiz braucht jemanden, der sie vom Joch der Habsburger befreit. Tell folgt dem Ruf seiner Heimat – und setzt damit sein Leben und noch viel mehr aufs Spiel.

Wilhelm Tell bei Amazon Prime lässt sein Epos und seinen Helden wahrlich sagenhaft aussehen

Wer sich im Deutschunterricht durch Schillers gleichnamiges Stück gelangweilt hat, sollte mit Nick Hamms Adaption deutlich glücklicher werden. Was hier an Bildern aufgefahren wird, ist sehenswert und verleiht dem Klassikerstoff ein dynamisches neues Gewand.

An der Seite Tells durchstreifen wir eine Berglandschaft, die aus der Schweiz einen ganz eigenen Charakter macht. Schnell spüren wir, welch tiefe Verbundenheit zwischen diesen Landstrichen und ihren Bewohner:innen bestehen muss. Wie sehr es sich lohnt, um all das zu kämpfen und sich gegen Tyrannen und Unterdrückung aufzulehnen.

Der titelgebende Sagenheld wiederum erhält noch einmal deutlich mehr Schichten als man es erwartet hätte. Komplett mit Vorgeschichte und einem inneren Konflikt, der aus ihm eine ebenso tragische wie spannende Figur macht. Claes Bang beweist in der Rolle wieder einmal, wie wahnsinnig viel Format er als Darsteller besitzt. Schiller-Drama war gestern. Hier heißt es: Action, Tragik, Bildgewalt.

Wer Wilhelm Tell einmal in neuem Gewand sehen will, kann das ab sofort im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

