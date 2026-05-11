Neu bei Amazon Prime: Bombastische Sci-Fi-Action, die selbst nach über 20 Jahren nichts von ihrer Wucht verloren hat

Über 20 Jahre nach seinem Kinostart ist dieser Sci-Fi-Blockbuster von Roland Emmerich nach wie vor sehenswert. Jetzt könnt ihr ihn bei Amazon Prime im Abo streamen.

Ein moderner Klassiker des Blockbuster-Kinos kommt ins Streaming-Abo: The Day After Tomorrow. Die von Zerstörungsmeister Roland Emmerich inszenierte Mischung aus Sci-Fi-, Action- und Katastrophenfilm eroberte 2004 erstmals die große Leinwand und erzählt von einer verheerenden Eiszeit, die die Menschheit überrascht.

Ganze Landstriche werden zerstört, während wir dem unerbittlichen Überlebenskampf in den Straßen von New York folgen. Jetzt könnt ihr den Film bei Amazon Prime im Stream als Abo schauen. Euch erwarten rund zwei Stunden an spektakulären Bildern, die auch noch heute mit ihren gigantischen Dimensionen zu überzeugen wissen.

Blockbuster-Bombast bei Amazon Prime: The Day After Tomorrow sorgt für mitreißende Sci-Fi-Action

Bevor sich die Erde in eine Eiswüste verwandelt, lernen wir den Paläoklimatologen Jack Hall (Dennis Quaid) kennen. Bei einer Antarktis-Expedition verliert er fast zwei Kollegen, als sich eine Eisscholle löst. Daraufhin schaut er sich die Daten genau an und muss schockiert feststellen, dass sich das Klima drastisch verändert.

Seine Warnung findet jedoch kein Gehör. So eindringlich Jack versucht, den Ernst der Lage zu vermitteln: Am Ende muss er die Sache selbst in die Hand nehmen, um seinen Sohn Sam (Jake Gyllenhaal) zu retten, der zusammen mit seiner Freundin Laura (Emmy Rossum) nach der erwähnten Flutwelle im zerstörten New York festsitzt.

Dass Roland Emmerich sehr gut darin ist, die Welt untergehen zu lassen, ist 2026 wahrlich kein Geheimnis mehr. Viel spannender ist daher die Frage, welches seiner Werke den Test der Zeit besteht. Neben der bombastischen Alien-Invasion Independence Day gehört The Day After Tomorrow definitiv zu den Filmen, die bleiben werden.

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Mehr als ein gewöhnlicher Blockbuster bei Amazon Prime: The Day After Tomorrow ist eine Wucht

Angefangen bei ikonischen Bildern wie die eingefrorene Freiheitsstatue bis hin zu den packenden Actionszenen, die uns sowohl die Zerstörung der Umgebung als auch die Konflikte der Figuren spüren lassen: Hier entfaltet sich eine wuchtige – und tatsächlich auch nuancierte – Kollage des Bombasts, die nicht mehr selbstverständlich ist.

The Day After Tomorrow mag auf den ersten Blick konventionell, geradezu stumpf wirken. Schlussendlich ist es aber einer der robustesten Blockbuster dieser Art, der uns alle Höhen und Tiefen die Geschichte in überlebensgroßen und trotzdem greifbaren Bildern mitgehen lässt. Ein Film, der auch in 20 Jahren begeistern wird.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.