Neu bei Amazon Prime: Das Finale der besten Horror-Trilogie der vergangenen Jahre

Horror-Fans hatten in den vergangenen Jahren großen Grund zur Freude. Aus dem Überraschungshit X wurde eine ganze Trilogie. Ab sofort könnt ihr das Finale bei Amazon Prime streamen.

Für gewöhnlich werden in Hollywood Filmreihen von langer Hand geplant. Kreative Köpfe setzen sich zusammen und erstellen einen Plan, wie sich die Figuren und die Geschichte in weiteren Fortsetzungen und Ablegern entwickeln können – gerade in einer Zeit von Cinematic Universes wie Marvel und Co. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Eine dieser Ausnahmen ist X. Die Liebeserklärung an den Genre-Klassiker Blutgericht in Texas kam im Frühjahr 2022 ins Kino und wurde zum Überraschungserfolg. Bereits ein halbes Jahr später startete mit Pearl die Vorgeschichte im Kino und ebnete den Weg für ein weiteres Kapitel der X-Saga: MaXXXine, das fulminante Finale.

Ein verstörender Fiebertraum von Hollywood: MaXXXine ist ein richtig starkes Finale der X-Trilogie

Nach dem Prequel Pearl schließt MaXXXine als klassische Fortsetzung an das Original an. Die Geschichte bringt uns ins Los Angeles des Jahres 1985, wo Maxine Minx (Mia Goth), die einzige Überlebende des Texas Pornhouse Massacre, ihre Schauspielkarriere mit großem Eifer verfolgt. Der Erfolg lässt aber auf sich warten.

Bisher kann Maxine nur auf diverse Auftritte in Pornofilmen verweisen. Von den großen Hollywood-Premieren ist sie weit entfernt. Erst als sie beim Vorsprechen für die umstrittene Horror-Fortsetzung The Puritan II die Hauptrolle erlangt, kommt Bewegung in ihre Karriere. Doch Los Angeles ist von einer anderen Sensation besessen.

Der Night Stalker versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Auch einige von Maxines Freundinnen sind durch die Hand des mysteriösen Serienkillers ums Leben gekommen. Mit der Polizei will sie aber auf keinen Fall kooperieren. Ehe sich Maxine versieht, findet sie sich in einem blutrünstigen Hollywood-Fiebertraum wieder.

Serienkiller bei Amazon Prime: Ti West wagt sich in MaXXXine an einen der ikonischsten Horror-Schauplätze

Inszeniert wurde MaXXXine von Ti West, der schon die ersten beiden Teile der X-Saga ins Kino brachte. Nachdem er sich in X vor dem Slasher-Kino der 1970er Jahre verbeugte und mit Pearl ein heimliches Technicolor-Musical à la Der Zauberer von Oz ablieferte, wagt er sich nun in die nächste Dekade und erzählt einen Serienkiller-Paranoia-Film.

Hinzu mischt West ein bisschen Satanic Panic und die schwarzen Handschuhe aus dem Giallo dürfen auch nicht fehlen. MaXXXine ist reich an filmischen Referenzen und genauso wie die Vorgänger ein Film über das Filmemachen. Angekommen in Hollywood muss Maxine schnell feststellen, dass es sich hierbei um keine Traumfabrik handelt.

Stattdessen wird sie durch die Kulissen von Western-Filmen gejagt, stolpert durch die Straßen eines New York-Sets und landet schließlich direkt vor den Stufen jenes Hauses, in dem Alfred Hitchcock bereits 1960 die Menschen verstörte: Bates Motel. MaXXXine ist jedoch nicht nur ein Blick zurück auf ein altes, längst vergangenes Horror-Kino.

Wie bei seinen Achtungserfolgen The House of the Devil und The Innkeepers verwandelt West seine bedingungslose Genre-Liebe in etwas extrem Aufregendes und Verspieltes, das nur bis zu einem bestimmten Punkt vertraut ist. Nicht zuletzt hat er mit Maxine eine der verblüffendsten neuen Figuren des Horror-Kinos geschaffen.

Seit dem 12. Januar 2026 steht MaXXXine bei Amazon Prime im Abo als Stream zur Verfügung. Dort könnt ihr aktuell auch X, den Auftakt der Trilogie, schauen. Nur für Pearl müsst ihr auf Kauf- und Leihoptionen zurückgreifen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

