Neu bei Amazon Prime: Das passiert, wenn ein Meisterregisseur auf einen der besten Schauspieler unserer Zeit trifft

Man nehme Francis Ford Coppola, einen jungen Matt Damon und ein packendes Gerichtsdrama: Heraus kommt ein fesselnder Geheimtipp auf Amazon Prime – und Danny DeVito ist auch dabei.

Dieser Film zeigt zwei große Namen Hollywoods von einer ungewohnt ruhigen Seite. Action-Star Matt Damon und Meister-Regisseur Francis Ford Coppola vereinten vor 30 Jahren ihre Kräfte und schufen ein fast perfektes Gerichtsdrama. Heute spricht kaum noch jemand über Der Regenmacher, obwohl er viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.

Amazon Prime zeigt Matt Damon als David gegen Goliath

Wir erleben diese Geschichte durch die Augen des frischgebackenen Anwalt Rudy Baylor (Damon). Allen Geldsorgen zum Trotz startet er optimistisch und voller Ideale in seinen neuen Beruf – und landet eher zufällig im Team des zwielichtigen Juristen Lyman “Bruiser” Stone (Mickey Rourke) anstatt bei einer schicken Kanzlei.

Hier tut er sich mit dem unbeholfenen und von Prüfungsangst geplagten Deck Shifflet (Danny DeVito) zusammen und stellt sich seinem ersten Fall: Die Klage einer verzweifelten Mutter gegen einen übermächtigen Konzern, der seine Kund:innen mit falschen Krankenversicherungen betrügt. In diesem Fall geht es nicht nur um Gerechtigkeit, sondern um Leben und Tod: Denn der an Leukämie erkrankte Donny Ray (Johnny Whitworth) ist auf die Finanzierung seiner Behandlung angewiesen und hat nicht mehr viel Zeit.

Im Laufe des Films sehen wir nicht nur die Reise eines naiv-idealistischen Anwalts, der sich einem riesigen Konzern entgegenstellt und für Gerechtigkeit kämpft. Es ist auch eine Geschichte über verschiedenste kleine Leute, die versuchen, ihren Weg zu machen. Zwischen fesselnden Gerichtsverhandlungen und berührenden Schicksalen spinnt sich eine Geschichte auf, die tiefer geht, als man zunächst denkt.

Coppola und Damon in Der Regenmacher von ihrer ruhigen Seite

Matt Damon kennen wir heute vor allem als Gesicht der besten Action-Reihe bei Netflix. Und auch Francis Ford Coppola hat sich nach seiner Meister-Trilogie Der Pate mit bombastischen Kriegsfilmen und Sci-Fi-Epen einen Namen gemacht – hier erleben wir beide allerdings von einer völlig anderen Seite.

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Damons idealistische Einstellung wird immer wieder von der Realität seiner Welt eingeholt. Wenn er sich im Gerichtssaal erfahrenen Star-Anwälten stellt und verzweifelt um seine Klient:innen kämpft, erleben wir ungewohnt intime Einblicke in den Arbeitsalltag eines Juristen, der im Laufe des Films auch sein Herz verliert. Die Handlung ist komplex und verlangt viel Aufmerksamkeit von ihren Zuschauer:innen, aber das macht in Zeiten von übermäßiger Streaming-Exposition richtig Spaß.

Dieses Gerichtsdrama auf Prime ist richtig gut gealtert

Als der Film 1997 erschien, war Der Regenmacher kein großer Erfolg an den Kinokassen. Im Vergleich zu anderen großen Gerichtsdramen der Zeit (etwa Eine Frage der Ehre oder Philadelphia) erweckte das Drama damals keine große Aufmerksamkeit – aber rückblickend versteckt sich hier ein echter Geheimtipp. Deswegen wurde der Film vor kurzem sogar mit der Serien-Neuauflage The Rainmaker bedacht, die es in unser Ranking der 15 besten Serien im Januar geschafft hat.

Wenn eure Aufmerksamkeitsspanne noch über zwei Stunden geballten Rechts-Plot verträgt und ihr euch nicht von gelegentlichen Orgel-Einwürfen im Soundtrack abschrecken lasst, dann könnt ihr mit Der Regenmacher eine echte Zeitreise ins große Kino machen. Den Film findet ihr im Abo auf Amazon Prime.