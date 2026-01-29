Neu bei Amazon Prime: Das unglaublich starke Debüt des Sohns einer verstorbenen Schauspiellegende

Mit Licorice Pizza hat Meisterregisseur Paul Thomas Anderson einen der besten Filme des Jahres geschaffen. Berührend ist er gleich auf mehreren Ebenen.

Vor fünf Jahren startete mit Licorice Pizza ein ganz besonderer Film im Kino, der gleich in drei wichtigen Kategorien für den Oscar nominiert wurde: Bester Film, Beste Regie und Bestes Originaldrehbuch. Obwohl er keine der goldenen Statuen gewinnen konnte, war sich die Kritik einig: Das ist ein ganz außergewöhnlicher Film.

Das von Paul Thomas Anderson inszenierte Werk entführt in die 1970er Jahre und erzählt eine ungewöhnliche Liebesgeschichte: Der 15-jährige Gary Valentine (Cooper Hoffman), der es schon in jungen Jahren zum Schauspielstar und Kleinunternehmer geschafft hat, verliebt sich in die zehn Jahre ältere Alana Kane (Alana Haim).

Licorice Pizza bei Amazon Prime: Cooper Hoffman tritt in die Fußstapfen seines Vaters

Anderson hat einen mitreißenden Coming-of-Age-Film geschaffen, der hingebungsvoll mit dem Zeitgeist der 1970er Jahre spielt, sowohl auf erzählerischer als auch visueller und tonaler Ebene. Besonders macht Licorice Pizza jedoch etwas anderes: das Casting von Alana Haim und Cooper Hoffman in den Hauptrollen.

Alana Haim gehört zu der erfolgreichen Pop-Rock-Band Haim, für die Anderson schon mehrere Musikvideos gedreht hat. In Licorice Pizza gab sie ihr Schauspieldebüt vor der Kamera und überzeugte auf ganzer Linie. Auch Cooper Hoffman lieferte in dem Film sein Debüt ab und bewies, dass er nicht weniger talentiert ist als sein Vater.

Hierbei handelt es sich um den 2014 verstorbene Schauspieler Philip Seymour Hoffman, der selbst fünfmal mit Anderson zusammengearbeitet hat. Zu den gemeinsamen Filmen der beiden gehören folgende Titel:

Philip Seymour Hoffman und Paul Thomas Anderson bildeten gewissermaßen eine kleine Filmfamilie. Dass Cooper Hoffman nach dem Tod seines Vaters in dem sehr persönlichen Licorice Pizza von Anderson die Hauptrolle übernahm, wurde in Besprechungen des Films überwiegend als sehr berührende Geste wahrgenommen.

Cooper Hoffman überzeugt allerdings nicht, weil er der Sohn seines Vaters ist. Vielmehr gelingt es ihm, selbst eine eindrucksvolle Präsenz auf der Leinwand aufzubauen, sodass man irgendwann gar nicht mehr über die Verwandtschaftsverhältnisse nachdenkt, sondern sich fragt, was für ein sonderbarer junger Mann dieser Gary Valentine ist.

Bei Amazon Prime könnt ihr euch jetzt von Hoffman, Haim und dem Film überzeugen. Euch erwartet ein 133-minütiger Streifzug durch eine längst vergangene Dekade, der genauso leichtfüßig wie melancholisch daherkommt. Ein Film, der das Ende eines Sommers festhält, obwohl dieser längst zur Erinnerung geworden ist.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.