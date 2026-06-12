Neu bei Amazon Prime: Der fieseste Thriller des Jahres lässt eine brüchige Beziehung brutal eskalieren

Blutig, actionreich und herrlich absurd. Das klingt nach der perfekten Mischung für euren Filmabend? Dann solltet ihr dieses Streaming-Highlight direkt auf eure Watchlist packen.

Es geht doch nichts über einen schönen Rache-Actionfilm. Vor allem, wenn es einen genialen Plan sowie ein persönliches Motiv gibt. Genau das liefert uns ein exklusiver Streamingfilm, der im Cast außerdem mit einigen großen Stars aufwarten kann.

Over Your Dead Body bei Amazon Prime: Ein tödlicher Wochenendtrip

Over Your Dead Body erzählt von einem verheirateten Pärchen, ihr gemeinsames Glück liegt jedoch schon eine Ewigkeit zurück. Eines Tages bricht Dan (Jason Segel) gemeinsam mit Lisa (Samara Weaving) zu einem Wochenend-Trip auf. Den Freunden erzählen sie von den angeblich romantischen Plänen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass sich die beiden gegenseitig ermorden wollen. Dabei läuft keiner der Pläne annähernd nach Plan.

Zwei Ehepartner, die sich gegenseitig auf der Abschussliste haben? Das klingt erstmal stark nach der ikonischen Actionkomödie Mr. & Mrs. Smith mit Angelina Jolie und Brad Pitt. In Over Your Dead Body bekommen wir es aber nicht mit verdeckten Agent:innen zu tun, sondern mit einem ganz gewöhnlichen Paar. Der Partner ist inzwischen schlichtweg zu lästig geworden. Natürlich könnte man sich trennen, wäre da nur nicht das gute Geld.

Over Your Dead Body lässt kaum eine Minute vergehen, ehe wir die angespannte Beziehung zu spüren bekommen. Ähnlich schnell geht es auch schon zur Sache. Ohne lange Vorgeschichte beginnt direkt die mörderische Vorbereitung. Auf eine lange Vorlaufzeit kann verzichtet werden, da die Handlung noch eine Wendung parat hat.

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Thriller mit Twist: Jede Minute wird es skurriler

Worum es genau geht, möchte ich euch natürlich nicht vorwegnehmen. Nur so viel: Ab einem gewissen Punkt stoßen noch weitere Charaktere dazu, die ihre Pläne auf die skurrilste Art durchbrechen. Gerade Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet) sorgt ab dann für etliche lustige Momente.

Aber auch die beiden Hauptdarsteller:innen machen einen starken Job. Da wäre zum einen der How I Met Your Mother-Star Jason Segel. Zuletzt konnte er in der fantastischen Serie Shrinking sein Können unter Beweis stellen und spielt hier einen herrlich verdrehten Werbefilmer. An seiner Seite steht Samara Weaving, die sich zuletzt in Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot durch etliche Gegner kämpfte.

Wer einen kurzweiligen Actionfilm sucht, wird mit Over Your Dead Body bestens unterhalten. Vor allem der humorvolle Anstrich ist sehr gut gelungen. Verfügbar ist der Actionfilm exklusiv im Abo von Amazon Prime Video.