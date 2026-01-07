Neu bei Amazon Prime: Der vielleicht beste Western aller Zeiten

Das Jahr ist noch jung, doch Amazon Prime versorgt uns jetzt schon mit exzellenten Filmen. Seit wenigen Stunden könnt ihr ein absolutes Western-Meisterwerk im Abo streamen.

Wenn es um die Frage nach dem besten Western in der Historie der bewegten Bilder geht, dann seid ihr bei diesem Duo an der richtigen Adresse: Clint Eastwood und Sergio Leone. Gemeinsam haben die beiden Giganten mehrere unsterbliche Filme abgeliefert, die auch noch in 100 Jahren in den Geschichtsbüchern auftauchen werden.

Angefangen hat alles 1964 mit dem Italowestern Für eine Handvoll Dollar, der ein Jahr später mit dem nicht weniger beeindruckenden Für ein paar Dollar mehr fortgesetzt wurde. Tatsächlich handelt es sich hierbei jedoch nicht nur um einen Zweiteiler, sondern um eine Trilogie. Das krönende Finale: Zwei glorreiche Halunken.

Jetzt bei Amazon Prime: Abgründige Schatzsuche im Western-Meisterwerk Zwei glorreiche Halunken

Für viele Fans gilt Zwei glorreiche Halunken (im Original: Il buono, il brutto, il cattivo, auch bekannt unter dem englischen Titel The Good, the Bad and the Ugly) als einer der besten Western überhaupt, wenn nicht sogar der beste Vertreter des Genres. Jetzt könnt ihr das epochale Meisterwerk bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

Die Geschichte des Films ist während der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs angesiedelt und entführt uns ins New-Mexico-Territorium. Hier suchen drei Männer die Kriegskasse einer Südstaatendivision – allerdings nicht als Verbündete. Jeder kämpft für sich alleine in einem Western, der nur aus Staub und Blut besteht.

Zuerst wäre da der von Clint Eastwood verkörperte Blonde, der die Rolle des "Guten" im Originaltitel einnimmt. Er ist ein wortkarger Kopfgeldjäger, der seinen Revolver für sich sprechen lässt. Im Gegenüber steht Sentenza aka der "Böse", gespielt von Lee Van Cleef. Komplettiert wird das Trio von Eli Wallach als Tuco, der "Hässliche" im Titel.

Gier und Zynismus treiben die Figuren an. Sie lauern sich gegenseitig auf und setzen alles daran, um sich einen Vorsprung gegenüber den jeweils anderen zu verschaffen. Abseits der großen Schlachtfelder entbrennt ein Wettlauf gegen die Zeit, der – befeuert vom funkelnden Gold – in einem Kampf auf Leben und Tod mündet.

Mit Zwei glorreiche Halunken hat Sergio Leone ein äußerst düsteres Western-Epos geschaffen

Sergio Leone inszeniert dieses abgründige Abenteuer durch karge Landschaften und heruntergekommene Spelunken als fast dreistündiges Western-Epos. Dreckig und rau geht es in Zwei glorreichen Halunken zu, doch dann ist da gleichzeitig auch eine leise Melancholie und unerwartete Erhabenheit in den düsteren Bildern.

Zwischen extremen Nahaufnahmen von misstrauischen Augen und Schweißperlen, die sich langsam über die von der Sonne gezeichnete Haut kriechen, führt uns Leone immer tiefer in einen Western, der die eigenen Mythen hinterfragt. Gleichzeitig arbeitet er mit Totalen, die kaum majestätischer sein könnten und in den Bann ziehen.

Entgegen der überwältigenden Schönheit vieler Aufnahmen erzählt Zwei glorreiche Halunken von der Sinnlosigkeit und Absurdität des Blutvergießens, das im Hintergrund tobt, während ebenso die Gewalt und Brutalität der drei Männer infragegestellt werden. Wo führt das hin? In einem Kreis ohne Helden, aus dem es kein Entkommen gibt.

Rasend springt die Kamera im meisterhaften Finale zwischen den Figuren hin und her, die sich so verbissen auf ein Ziel zubewegen. Niemals kann ihnen das erhoffte Gold die Erlösung bringen, die sie so verzweifelt suchen. Auch dann nicht, wenn Ennio Morricones Filmmusik ungeahnte Höhen erreicht und für Gänsehautlevel 100 sorgt.