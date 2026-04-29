Neu bei Amazon Prime: Dieser Fantasyfilm sollte das neue Twilight werden und ruinierte dann eine 6-teilige Reihe

Vor 13 Jahren erschien ein Fantasyfilm, der eine millionenschwere Bestseller-Reihe im Rücken hatte. Was ein erfolgreiches Kinofranchise hätte werden sollen, wurde jedoch nach Teil 1 abgesägt.

In den 2000er Jahren ist eine Fülle an Fantasy- und Sci-Fi-Stoffen aus dem Young-Adult-Bereich in den Bücherregalen unzähliger Teenies gelandet, allen voran Reihen wie Twilight, Die Tribute von Panem, Percy Jackson und Divergent. Aus dieser Sparte entsprang ebenfalls Die Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare, die zwischen 2007 und 2014 ganze sechs Bände hervorbrachte.

Mit Chroniken der Unterwelt – City of Bones wurde der erste Roman 2013 mit üppigem Budget fürs Kino verfilmt und sollte ein erfolgreiches Franchise lostreten, das in die lukrativen Fußstapfen der genannten Verfilmungen tritt. Nach enttäuschenden Fanreaktionen und einem müden Einspielergebnis wurde aus dem Vorhaben jedoch nichts. Und das, obwohl sich in dem Fantasyfilm die Stars nur so die Klinke in die Hand geben.

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Chroniken der Unterwelt – City of Bones dreht sich um die 17-jährige Teenagerin Clary Fray (Lily Collins), die gemeinsam mit ihrer Mutter Jocelyn (Lena Headey) in Brooklyn lebt. Auf einer Party trifft sie den geheimnisvollen Jace (Jamie Campbell Bower), der jedoch nur für die Augen besonderer Menschen sichtbar ist. Als ihre Mutter entführt wird, wird ihr schnell klar, dass diese all die Jahre ein großes Geheimnis vor ihr verheimlicht hat.

Denn ihre Mutter ist in Wahrheit ein Shadowhunter, ein Wesen zwischen Engel und Mensch, und nun soll auch Clary als solche ausgebildet werden. Auf dem Institut für Damonenjäger wird sie zusammen mit Jace und dessen Geschwistern Isabelle (Jemima West) und Alec (Kevin Zegers) in die mystische Welt eingeführt. Gemeinsam machen sie sich schließlich auf, die Wahrheit über ihre Familie ans Licht zu bringen – und ihre Mutter zu retten.

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Trotz vielversprechender Zutaten wurde Chroniken der Unterwelt zum enttäuschenden Flop

Chroniken der Unterwelt – City of Bones bringt eigentlich sämtliche Zutaten mit, die Fantasystoffe in den 2000er und 2010er Jahren zum Erfolg geführt haben: eine junge Protagonistin, die in eine geheime Fantasywelt eingeführt wird, eine Schule für außergewöhnliche Menschen, ein Liebesdreieck mit einem attraktiven Unbekannten und einem fürsorglichen besten Freund, komplizierte familiäre Verstrickungen mit Beziehungen, die beinahe an Inzest grenzen, und jede Menge actionreiche Kämpfe.

Auch wenn diese zugegebenermaßen generische Formel in Clares Romanen ganz vorzüglich funktioniert und eine große Fanbase hinter sich versammelt hat, konnte sich diese leider nicht so richtig aufs Bewegtbild übertragen. Trotz aus heutiger Sicht großer Namen wie Emily in Paris-Star Lily Collins, Stranger Things-Bösewicht Jamie Campbell Bower, Game of Thrones-Ikone Lena Headey, Die Tudors-Alumnus Jonathan Rhys Meyers oder The Umbrella Academy-Liebling Robert Sheehan wollte der Funke sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum einfach nicht überspringen.

So kommt der Film von Harald Zwart etwa bei Rotten Tomatoes auf einen vernichtenden Kritikenscore von 13 Prozent, das Publikum war mit 58 Prozent ebenfalls nur gelinde gnädiger. Auch die Moviepilot-Community vergibt an Chroniken der Unterwelt nur eine durchschnittliche Wertung von 5,8 von 10 Punkten bei über 2.000 Stimmen. An den Kinokassen spiegelte sich dieses durchwachsene Ergebnis: Gegen ein stattliches Budget von 60 Millionen US-Dollar konnten nur rund 95 Millionen eingespielt werden.

Insgesamt zu wenig, um Fortsetzungen zu rechtfertigen. Das eigentlich bereits drei Monate vor Kinostart bestätigte Sequel Chroniken der Unterwelt – City of Ashes wurde so schließlich wieder eingestampft.

Der zweite Versuch: Shadowhunters wurde zur Serie mit 3 Staffeln

Statt einer Fortsetzung wurde 2014 eine Serie für den Sender Freeform bestellt, die zwei Jahre später Premiere feierte und es insgesamt auf 3 Staffeln brachte. Shadowhunters: The Mortal Instruments kam beim Publikum besser an, wurde von Fans sowie Autorin Cassandra Clare selbst jedoch für die massiven Unterschiede zur Romanreihe gestraft.

Bei Rotten Tomatoes kommt die Serie auf einen Kritikenscore von 76 Prozent gegen eine Publikumswertung von 80 Prozent. Bei der Moviepilot-Community bringt es Shadowhunters auf 6,1 Punkte.

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Nach Staffel 3 wurde Shadowhunters dann ebenfalls abgesetzt. Der Serie wurden zum Ende hin noch zwei Special-Episoden geschenkt, um die Geschichte einigermaßen abzuschließen. Dennoch blieben viele Elemente aus Clares Romanreihe durch die verfrühte Absetzung unverfilmt. Dass es noch einen dritten Versuch geben wird, scheint aktuell unwahrscheinlich.