Neu bei Amazon Prime: Dieser Horrorfilm überschreitet wirklich alle Grenzen der Gastfreundschaft

Eine Gastfreundschaft, die zum größten Albtraum einer Familie wird. Das gibt es in einem Psycho-Horrorfilm bei Amazon Prime, der uns ungeahnte Abgründe aufzeigt.

Was wäre das Horrorgenre nur ohne Häuser, in denen es spukt? Dass es manchmal aber gar keine Geister und Dämonen braucht, beweist der Horrorfilm Speak No Evil, den es nun im Abo von Amazon Prime zum Streamen gibt.

Speak No Evil bei Amazon Prime: Ein Horror-Besuch, der komplett eskaliert

In Speak No Evil stehen zwei Familien im Mittelpunkt, die sich zufällig beim Urlaub in Italien kennenlernen. Sowohl die Eltern als auch die Kinder verstehen sich auf Anhieb sehr gut und verbringen viel Zeit gemeinsam. Nach der Abreise bricht der Kontakt jedoch ab, bis eine überraschende Einladung eintrifft.

Paddy (James McAvoy) lädt die Daltons zu sich in ihr Landhaus ein. Louise (Mackenzie Davis) und Ben (Scoot McNairy) haben ohnehin eine Ehekrise und sind froh um etwas Abstand vom Alltag. In dem entlegenen Haus angekommen, zeigen die Freunde aber zunehmend merkwürdige Eigenheiten. Mit jedem weiteren Tag wird aus der Idylle ein unbeschreiblicher Albtraum.

Speak No Evil ist ein Horrorfilm für alle Genrefans, denen Jumpscares zu plump sind. Der Film lässt sich erstmal Zeit, um die Atmosphäre aufzubauen. Auch deshalb ist die Laufzeit mit 1 Stunde und 50 Minuten länger als bei den meisten Horrorfilmen. Selbst nach der Einführung platzt der Horror nicht ins Geschehen hinein. Vielmehr entfaltet er sich Stück für Stück im Hintergrund und spitzt sich immer weiter zu. So sehr, dass man sich am Ende durchaus fragen muss, wie tief es noch in die menschlichen Abgründe geht.

Der Film hat durchaus auch etwas von einem Thriller, da es zumindest in großen Teilen mehr spannend als gruselig wird. Vor allem wäre da auch der Rätselanteil zu nennen, weil lange Zeit gar nicht klar ist, warum sich die Freunde auf einmal derart daneben benehmen.

Horror-Thriller: Amazon Prime gibt es gleich die doppelte Ladung an Speak No Evil

Unter demselben Titel erschien zwei Jahre zuvor der dänische Originalfilm Speak No Evil. Der wurde durch seine einzigartige Herangehensweise zu einem Indie-Hit und brachte schnell das US-Remake hervor. Unter der Regie von James Watkins kam das Remake 2024 in die Kinos. Dieser war unter anderem für den Horrorfilm Die Frau in Schwarz sowie eine Folge der Serie Black Mirror verantwortlich.

Auch bei Amazon Prime: Ein Sci-Fi-Film mit überwältigenden Bildern

Beide Filme haben ihre Stärken: Der Originalfilm ist 13 Minuten kürzer und damit etwas intensiver, der US-Film kann hingegen durch James McAvoy mit einem unfassbar ausdrucksstarken Schauspieler aufwarten. Schauen könnt ihr beide Filme aktuell im Abo von Amazon Prime.