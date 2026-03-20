Neu bei Amazon Prime: Dieser Thriller ist bis zur letzten Minute unberechenbar spannend

Wie schlimm kann ein Dinner schon werden? Diese Frage werdet ihr nach diesem nervenaufreibenden wie stylishen Thriller bei Amazon Prime sicherlich anders beantworten.

Entführungen, Raubzüge und Morde sind die klassischen Motive des Thrillers. Ganz anders sieht es hingegen bei The Menu aus, der sich die Sterneküche vorgenommen hat. Klingt speziell, ist aber einer der originellsten Thriller, die es seit langem gab.

Thriller-Tipp bei Amazon Prime: Ein Dinner mit bitterem Beigeschmack

In The Menu begleiten wir Margot (Anya Taylor-Joy) und Tyler (Nicholas Hoult) zu einem ganz besonderen Dinner. Tyler ist ein großer Fan des berüchtigten Sternekochs Julian Slowik (Ralph Fiennes) und konnte zwei streng limitierte Plätze in dessen Luxusrestaurant ergattern.

Das Restaurant befindet sich auf einer Insel und ist nur per Boot zu erreichen. Schon der Weg dorthin ist ein Ereignis für sich. Alles dort ist perfekt durchgetaktet, die ersten Speisen sind kleine Kunstwerke. Doch mit jedem Gang wird die Stimmung angespannter. Die Gerichte lassen sich kaum noch als Speisen erkennen und auch das Team verhält sich immer verstörender.

The Menu spielt hier sehr gut mit den bekannten Klischees der Sterneküche: Die Portionen sind winzig, es geht vor allem um die Präsentation und alles wird überinterpretiert. Der Film greift all das auf und führt es in den Wahnsinn. Das sorgt für viele urkomische und später immer mehr unangenehme Momente.

Es dauert zuerst eine ganze Weile, ehe die Gäste misstrauisch werden. Zuerst glauben sie noch, dass all das zur Kunst gehöre. Der Film spielt hier ganz bewusst mit der Frage, was Kunst eigentlich ist und wie weit sie gehen sollte. Dadurch werden nicht nur die Abendgäste vorgeführt, sondern auch wir beim Zuschauen.

Das klingt erstmal alles sehr anspruchsvoll. Die Kunstkritik ist aber sehr gut in den Thriller eingebaut und artet nicht in eine Abhandlung aus. Selbst wenn man sich weniger für die Details interessiert, ist der Film eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle.

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The Menu zeigt Ralph Fiennes als eiskalten Chefkoch bei Amazon Prime

Getragen wird der Film besonders von Ralph Fiennes, der den Chefkoch Julian Slowik verkörpert. Er spielt ihn als ruhigen, kalkulierten Chef, der in weiten Teilen mehr von einem militärischen Kommandanten hat. Allein das nachhallende Klatschen und das synchrone "Ja, Chef" seines Teams sorgen laufend für Gänsehautmomente.

The Menu gelingt ein sehr eleganter Spagat zwischen rätselhaftem Thriller und Satire. Einen originelleren Thriller gab es die letzten Jahre kaum. Gerade durch die vielen Motive lohnt sich auch immer wieder ein Rewatch. Aktuell gibt es The Menu im Abo von Amazon Prime zum Streamen.