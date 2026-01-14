Neu bei Amazon Prime: Einer der ganz besonderen Filme, wie es sie nur einmal gibt

Seit über zwei Dekaden existiert diese Filmperle. Bei Amazon Prime könnt ihr sie nun im Streaming-Abo schauen. Es handelt sich um ein außergewöhnliches Werk einer grandiosen Regisseurin.

Es muss unheimlich schwer sein, aus dem Schatten eines Regie-Elternteils zu treten, das mehrmals Filmgeschichte geschrieben hat. Sofia Coppola ist das jedoch erstaunlich gut gelungen. Bereits mit ihrem Debüt, The Virgin Suicides, bewies sie 1999, dass sie sich nicht vor ihrem Vater, Francis Ford Coppola, verstecken braucht.

Vier Jahre später lieferte sie einen noch viel verblüffenderen Film ab, der sie endgültig in eine unverkennbare Stimme des Weltkinos verwandelte: Lost in Translation. Wo ihr Vater schwere Epen wie Apocalypse Now und Der Pate drehte, fand Sofia Coppola eine Filmsprache aus zärtlichen, nachdenklichen Bildern voller Einsamkeit.

In diese könnt ihr ab sofort bei Amazon Prime Video eintauchen.

Jetzt bei Amazon Prime: Der wundervolle Lost in Translation mit Scarlett Johansson und Bill Murray

Lost in Translation entführt in die Straßen von Tokio, wo das Leben pulsiert. Unzählige Lichtsäulen künden von einer Metropole, die niemals schläft und ständig in Bewegung ist. Für Charlotte (Scarlett Johansson) steht das Leben trotzdem still. Regungslos sitzt sie vor ihrem Hotelfenster und blickt hinaus in die grauen Häuserschluchten.

Sie ist jedoch nicht die einzige Person, die sich verloren in der Stadt fühlt. Auch der Schauspieler Bob Harris (Bill Murray) weiß nicht so recht, wie er in Tokio gelandet ist. Für eine teure Whiskey-Marke soll er Werbung machen, während er sich mehr und mehr von seiner Frau in den USA distanziert. Verunsichert driftet er durch den Tag.

Eines Abends begegnen sich die beiden verlorenen Seelen in der Hotelbar und finden in ihrem einsamen Dasein zusammen. Es ist jedoch keine klassische Liebesgeschichte, die sich daraufhin entwickelt. Vielmehr folgt Sofia Coppola einem heimlichen Wandern durch einen fremden Ort, der gleichermaßen fasziniert und isoliert.

Mit Lost in Translation hat Sofia Coppola den ultimativen Film über Einsamkeit geschaffen

Abseits von Menschenströmen und dem geschäftigen Leben, das Charlottes Ehemann John (Giovanni Ribisi) führt, entfaltet sich Lost in Translation in ruhigen, behutsamen Bildern, die eine unglaubliche Melancholie ausstrahlen. Sie ziehen uns direkt hinein in die Leere der Figuren und drücken gleichzeitig ihre stumme Sehnsucht aus.

Lost in Translation ist ein filmisches Flüstern, das getragen wird von einem wundervollen Soundtrack und der Nachdenklichkeit verschwommener Lichter. Die Suche nach einem Pulsschlag, um Teilnahmslosigkeit und Entfremdung zu entkommen. Und die Wärme einer unerwarteten Begegnung, wenn man sich selbst nicht versteht.

Nicht weniger nachdenklich: Das Sci-Fi-Meisterwerk Ad Astra bei Prime

Sofia Coppola taucht vollständig ein in das Unscheinbare und beobachtet die geheimen Räume zwischen den Zeilen, die ein dermaßen tiefes Verständnis für die Figuren schaffen, ohne auch nur einen Gedanken auszuformulieren. Lost in Translation lebt von den Lücken, die der Film ganz bewusst lässt, um uns für immer zu begleiten.

Lost in Translation befindet sich seit dem 6. Januar 2026 im Abo bei Amazon Prime Video.