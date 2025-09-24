Neu bei Amazon Prime: Extrem harter und ungewöhnlicher Rache-Thriller mit einem brillanten Joaquin Phoenix

Rache-Thriller gibt es viele, aber Filme wie diesen hier nicht. Joaquin Phoenix dreht im Stream bei Amazon Prime richtig auf, einschalten lohnt sich.

Kino, TV und Streaming-Anbieter quillen fast über vor knallharten Action-Thrillern mit brutalen Rache-Engeln. Aber A Beautiful Day mit Joaquin Phoenix funktioniert ganz anders als 96 Hours oder John Wick. Knallhart ist dieser Film hier aber trotzdem, darauf könnt ihr euch verlassen.

Thriller-Tipp bei Amazon Prime: Worum geht's in A Beautiful Day mit Joaquin Phoenix?

Joaquin Phoenix spielt Joe, einen ehemaligen Soldaten, der schwer mit diversen Traumata und psychischen Problemen zu kämpfen hat. Nicht gerade zuträglich für seine geistige Gesundheit ist, dass sich der Mann fürs Grobe als Auftragskiller durchschlägt. Immer wieder plagen ihn Flashbacks, die aus Erinnerungen an den Krieg, die eigene Kindheit oder aktuelleren Grausamkeiten bestehen.

Auf einmal soll der gebeutelte Ex-Marine die junge Tochter seines Auftraggebers aus einer Art Bordell befreien, in dem sich furchtbare Dinge abzuspielen scheinen. Eine simple Mission, die wie geschaffen für die kompromisslose Art dieses Spezialisten wirkt. Aber schnell stellt sich heraus, dass er sich hier in eine kompliziertere Angelegenheit verstrickt hat, als es zunächst den Anschein hatte.

Bei Amazon Prime: Joaquin Phoenix zieht im ungewöhnlichen A Beautiful Day sämtliche Register

Weder die Hauptfigur Joe noch der Film A Beautiful Day an sich machen Gefangene, ganz im Gegenteil. Hier bekommt ihr es mit einem wirklich fiesen, wuchtigen und gnadenlos stoischen Film und Protagonisten zu tun, die weder mit den unzähligen Widersachern Joes noch mit dem Publikum zimperlich umspringen.

Dabei geht es nicht einmal um die Gewalt an sich, die oft nur indirekt zu sehen ist oder angedeutet wird – dadurch aber trotzdem nichts an ihrem Schrecken einbüßt. Die depressive, niederschmetternd kompromisslose Art des Films ist definitiv nichts für schwache Nerven. Hier wird auf beunruhigend ruhige Art das ganze Genre des Rache-Thrillers auf den Kopf gestellt und das könnte wohl niemand besser durchziehen, als es Joaquin Phoenix hier tut.

A Beautiful Day könnt ihr jetzt bei Amazon Prime im Abo streamen.