Neu bei Amazon Prime: Komplett unterschätzter Film mit Megan Fox – sie ist richtig gut in der Rolle

Neu im Streaming-Abo bei Amazon Prime befindet sich ein Film mit Megan Fox in der Hauptrolle, der zum Kinostart fast nur müde belächelt wurde. Es handelt sich jedoch um ihre beste Rolle.

Seit Beginn der 2000er Jahre steht Megan Fox vor der Kamera. Weltbekannt ist sie seit dem actiongeladenen Sci-Fi-Blockbuster Transformers, der 2007 in die Kinos kam. Zwei Jahre später lieferte sie ihre bis heute beste Rolle in der Fantasy-Horror-Komödie Jennifer's Body – Jungs nach ihrem Geschmack ab.

Der von Karyn Kusama (Æon Flux, Destroyer) inszenierte Film kam seinerzeit gar nicht gut an: schlechte Kritiken, schwaches Einspielergebnis und ein enttäuschtes Publikum. Tatsächlich lohnt sich ein zweiter Blick in Jennifer's Body, denn hier versteckt sich eine kluge Reflexion über Image, Körperbilder und Genre-Tropen.

Fantasy-Horror mit Megan Fox bei Amazon Prime: Bei Jennifer's Body ist ein cleverer Genre-Spaß

Die Geschichte erzählt von den besten Freundinnen Jennifer (Megan Fox) und Needy (Amanda Seyfried). Obwohl sie sich seit ihrer Kindheit kennen, könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Jennifer ist die coolste Cheerleaderin an der Schule, Needy das Mauerblümchen, das am liebsten in der Welt ihrer Bücher verschwindet.

Als Jennifer bei einem Konzert den Sänger Nikolai (Adam Brody) kennenlernt, beginnt sie einen Flirt mit schicksalhaften Folgen. Nikolai will die vermeintliche Jungfrau zusammen mit seinen Bandkollegen dem Teufel opfern. Er hat allerdings nicht damit gerechnet, dass Jennifer selbst ein düsteres Geheimnis in sich trägt.

Jennifer's Body ist eine witzige, clevere und selbstbewusste Variation vertrauter Tropen des Horror- und Highschool-Films. Besonders spannend lässt sich der Film als Kommentar auf Fox' Karriere lesen. Nachdem sie von den Medien zum Sexsymbol stilisiert wurde, nimmt sie hier das Narrativ über ihre Person und Körper selbst in die Hand.

Auch bei Amazon Prime: Ein spektakulär unterhaltsamer Blockbuster

Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ihm eine zweite Chance geben wollt oder einfach Lust auf ein Wiedersehen habt, könnt ihr Jennifer's Body ab sofort bei Amazon Prime im Abo streamen. Alternativ befindet sich der schwarzhumorige Fantasy-Horror-Spaß auch im Streaming-Angebot von Netflix und Disney+.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

