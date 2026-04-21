Neu bei Amazon Prime: Monumentaler Sci-Fi-Film, der mit seinen epischen Bildern komplett umhaut

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Das Science-Fiction-Kino ist wie geschaffen, um die Leinwand mit überlebensgroßen Bildern zu erobern. Oft lernen wir fremde Welten kennen, können die Wunder der Technologie bestaunen und uns in den Unendlichkeiten des Weltraums verlieren. In Dune kommen alle diese Dinge mit maximaler Wucht zusammen.

Basierend auf Frank Herberts gleichnamiger Sci-Fi-Saga hat Regisseur Denis Villeneuve einen gewaltigen Blockbuster-Koloss inszeniert, der das (Heim-)Kino zum Beben bringt. Über zweieinhalb Stunden zieht das Epos mit seinen Wüstenaufnahmen in den Bann, die an den wohl gottverlassensten Ort des Universums entführen: Arrakis.

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Seit Jahrtausenden kämpfen die mächtigsten Häuser des Imperiums um Arrakis. Nicht zuletzt befindet sich hier der wertvollste Rohstoff des Universums: das sogenannte Spice. Nur damit sind interstellare Reisen möglich. Zu Beginn der Geschichte von Dune erhält das Haus Atreides den Auftrag, den Wüstenplaneten zu verwalten.

Schnell stellt sich jedoch heraus, dass es sich um eine Falle handelt. Ehe sich Herzog Leto Atreides (Oscar Isaac), seine Konkubine Lady Jessica (Rebecca Ferguson) und sein Sohn Paul (Timothée Chalamet) versehen, werden die von den kriegswütigen Harkonnen angerufen, die das Haus Atreides für immer vernichten wollen.

Es folgt ein erbarmungsloser Überlebenskampf, der immer tiefer in die grimmige Welt des Planeten entführt, wo wir auf die eingeborenen Fremen treffen. Die Fremen glauben, dass eines Tages ein Auserwählter kommt und sie befreit. Eine Prophezeitung, die von der zwielichtigen Schwesternschaft der Bene Gesserit beeinflusst wurde.

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Intrigen und Machtspiele im heißen Wüstensand: Dune ist keiner jener Sci-Fi-Blockbuster, dessen Handlung sich überschlagt. Stattdessen rollt Denis Villeneuve die Geschichte langsam, aber dafür umso eindrucksvoller in epoachalen Bildern aus, ähnlich wie er es bereits bei dem visuell berauschenden Blade Runner 2049 getan hat.

Dune begeistert dabei vor allem mit einer beklemmenden Atmosphäre, die Arrakis in einen Höllenschlund verwandelt, aus dem es kein Entkommen gibt. Wenn das Haus Atreides mit seiner Flotte auf Arrakis landet, wartet keine freundliche Begrüßung. Vielmehr wirkt es, als würden die Raumschiffe direkt in steinernen Särgen landen.

Erschlagend in seiner Bildgewalt und gleichzeitig hypnotisierend: Der gesamte Film fühlt sich wie der Countdown zum Weltuntergang an, bis Lichtblitze vom Himmel schießen und für Tod und Verderben sorgen. Ein apokalyptisches Kolonialepos voller albtraumhafter Figuren und monströser Bauten, die pure Entfremdung ausstrahlen.

Obwohl Dune alles andere als kurzweilige Blockbuster-Unterhaltung verspricht, hat Denis Villeneuve mit seiner Vision einen Nerv getroffen, sodass sich die Neuverfilmung des Stoffs zum Franchise aufgestiegen ist – mit Fortsetzungen und Spin-offs. Ende des Jahres erscheint das große Finale der Filmtrilogie, Dune: Part Three, im Kino.

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