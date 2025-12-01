Neu bei Amazon Prime: Packender Rache-Thriller mit dem wohl besten Schauspieler unserer Zeit

Amazon Prime hat sich einen explosiven Blockbuster aus den 2000er Jahren geschnappt. Ab sofort könnt ihr den grimmigen Rache-Thriller mit einem absoluten Schauspielass in der Hauptrolle streamen.

Vor 21 Jahren eroberte Mann unter Feuer die hiesigen Lichtspielhäuser, ehe der Film zur festen Größe im DVD-Regal und TV-Programm wurde. Auch Amazon Prime weiß um den Status des actiongeladenen Rache-Thrillers und hat ihn am Wochenende in sein Streaming-Angebot aufgenommen. Ein Blick lohnt sich definitiv.

Mann unter Feuer: Knallharter Rachefeldzug bei Amazon Prime

Im Mittelpunkt der Geschichte von Mann unter Feuer befindet sich der ehemalige Agent John W. Creasy (Denzel Washington). Er ist dem Alkohol verfallen und nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Wenig motiviert nimmt er einen neuen Job an: In Mexiko-Stadt soll er auf die Tochter einer einflussreichen Familie aufpassen.

Seiner Aufgabe und Verantwortung als Bodyguard wird Creasy allerdings nicht gerecht: Kaum fängt er an, sich um die junge Pita (Dakota Fanning) zu kümmern, wird diese im Zuge einer Geiselnahme entführt. Die Ermittlungen der Behörden versagen. Daraufhin sieht sich Creasy gezwungen, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mann unter Feuer schauen:

Mann unter Feuer - Trailer (Deutsch)

Was folgt, ist ein abgründiger Trip auf dem Pfad der Vergeltung, der Creasy immer tiefer in seine persönliche Hölle bringt. Für Hauptdarsteller Denzel Washington ist das die perfekte Steilvorlage, um sich von seiner besten Seiten zu zeigen. Mit ganzer Hingabe gibt er dem streitbaren Selbstjustiz-Thriller eine verletzliche, menschliche Figur.

Denzel Washington brilliert in Mann unter Feuer bei Amazon Prime

Als die New York Times Washington vor fünf Jahren zum besten Schauspieler des 21. Jahrhunderts erklärte, dürfte Mann unter Feuer dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Washington erweckt Creasy mit der gleichen Wucht zum Leben, wie er eine tragische Shakespeare-Figur vor der Kamera verkörpern würde.

Creasy ist zudem das Ergebnis einer überaus furchtbaren Zusammenarbeit: Fünfmal stand Washington für Regisseur Tony Scott vor der Kamera. Neben Mann unter Feuer (2004) gehören dazu die nicht weniger spannenden Filme Crimson Tide (1995), Déjà Vu (2006), Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 (2009) und Unstoppable (2010).

Auch bei Amazon Prime: Eine der besten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten

Jetzt könnt ihr euch selbst bei Amazon Primein der hoffnungslosen Welt dieses düsteren Rache-Thrillers verlieren. Mit seinen 141 Minuten und jeder Menge energiegeladenen Bildern im Hitzeflimmern gibt Mann unter Feuer sehr viel Zeit und Raum dafür.