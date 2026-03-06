Neu bei Amazon Prime: Thriller-Geheimtipp mit Kristen Stewart in einem knallharten Crime-Exzess

Dieser Crime-Thriller mit Twilight-Star Kristen Stewart ist nichts für schwache Nerven, doch solltet ihr unbedingt einen Blick riskieren. Er streamt jetzt im Abo bei Prime Video.

Der internationale feministische Kampftag steht mit dem 8. März vor der Tür und wer sich heute schon einmal auf die Thematik einstimmen möchte, wird ab sofort bei Amazon Prime Video fündig. Denn dort streamt jetzt der Crime-Thriller Love Lies Bleeding, der zwei queere Frauen ins Zentrum stellt und eine sensible wie blutige Studie über Liebe, Gewalt und die Suche nach einem Ausweg zeichnet.

Crime-Thriller bei Amazon Prime Video: Darum geht's in Love Lies Bleeding mit Kristen Stewart

Ende der 1980er Jahre in einer Kleinstadt irgendwo in New Mexico: Hier fristet Lou (Kristen Stewart) als Fitnessstudio-Managerin ihre eintönigen Tage aus verschwitzten Körpern und verstopften Toiletten und versucht sich aus den Schwierigkeiten ihrer Familie herauszuhalten. Als die Bodybuilderin Jackie (Katy O'Brian) eines Tages im Fitnessstudio auftaucht, wird sie jedoch jäh aus ihrem Trott herausgerissen.

Denn Jackie träumt von Las Vegas, um dort an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilzunehmen. Um das nötige Geld aufzutreiben, heuert sie unwissentlich bei Lous Vater (Ed Harris) auf dem Schießstand an. Während zwischen Lou und Jackie nach und nach eine leidenschaftliche Beziehung entsteht, werden die beiden immer tiefer in die kriminellen Machenschaften von Lous Familie hineingezogen.

Love Lies Bleeding ist ein queerer Befreiungsschlag und atmosphärischer Thriller-Exzess

Love Lies Bleeding besticht einerseits als bewegende und erstaunlich authentische Liebesgeschichte von zwei absoluten Underdogs, die in der Ausweglosigkeit und dem Albtraum gesellschaftlicher Zwänge ineinander einen seltenen Hoffnungsschimmer finden. Gleichzeitig aber auch als knallharter Gewaltexzess, wenn langsam aber sicher deutlich wird, dass die beiden ihrem Schicksal in diesem verlorenen Hinterland der USA nicht entkommen können.

Regisseurin Rose Glass (Saint Maude) setzt dabei auf überhitzte Sepia- und Neon-Bilder trostlos leerer Straßen und Nahaufnahmen verschwitzter Körper sowie brutalst entstellter Gliedmaßen. Dem Schrecken nähert sie sich jedoch immer wieder auch mit einer gewissen tragischen Komik, wenn ausgeschlagene Kiefer als Jump-Scares herhalten und Leichen in Teppiche eingerollt werden.

So entwickelt Love Lies Bleeding als berauschendes Liebes- und Thriller-Inferno eine ganz eigene atmosphärische Sogkraft, die über 104 Minuten ebenso sehr besticht wie verstört. Kristen Stewart lässt dabei einmal mehr ihr lang vergessenes Twilight-Image hinter sich und überzeugt mit unbeholfenem Charme, dem man sich auch in Lous fragwürdigsten Entscheidungen nicht entziehen kann, während Katy O'Brian in ihrer erschreckend rohen Darstellung beeindruckt wie brilliert.

Wer diesen queeren Befeiungsschlag noch nicht gesehen hat, hat seit dem 7. März 2026 bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo die Möglichkeit dazu.