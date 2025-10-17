Neu bei Amazon Prime: Unfassbar brutales Abenteuer-Epos fesselt mit 139-minütigem Überlebenskampf im Dschungel

Bei Amazon Prime könnt ihr aktuell einen mitreißenden Abenteuerfilm streamen, der in der Geschichte Hollywoods einmalig ist. Gedreht wurde er nämlich komplett in der Maya-Sprache Mayathan.

Seit 1993 ist Mel Gibson nicht nur als Schauspieler vor der Kamera, sondern auch dahinter als Regisseur aktiv. Seinen besten Film inszenierte der aus Action-Reihen wie Mad Max und Lethal Weapon bekannte Hollywood-Star 2006 mit dem schonungslosen Abenteuerfilm Apocalypto, den ihr jetzt bei Amazon Prime schauen könnt.

Abenteuerfilm bei Amazon Prime: Mit Apocalypto hat Mel Gibson ein packendes Survival-Epos geschaffen

Die Geschichte von Apocalypto entführt in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts und ist in einem Maya-Dorf auf der Halbinsel Yucatán angesiedelt. Hier leben die Menschen friedlich im Einklang mit der Natur. Doch dann wird die Gemeinschaft von einem anderen Stamm überfallen, der auf brutalste Weise ganze Familien auseinanderreißt.

Obwohl es dem Jäger Pranke des Jaguars (Rudy Youngblood) gelingt, seine schwangere Frau und seinen Sohn an einem sicheren Ort im Dschungel zu verstecken, kann er selbst den Angreifern nicht entkommen. Er wird in Gefangenschaft genommen und soll bei einem Ritual geopfert werden. Es beginnt ein erbarmungsloser Überlebenskampf.

Hier könnt ihr den Trailer zu Apocalypto schauen:

Apocalypto - Trailer (Deutsch)

Apocalypto bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen authentischem Historienfilm und Hollywood-Blockbuster. Einerseits wird im gesamten Film ausschließlich die Maya-Sprache Mayathan gesprochen und mit Untertiteln übersetzt. Andererseits inszeniert Gibson die Geschichte als Mischung aus Action-Abenteuer und Survival-Thriller.

Bereits zwei Jahre vor Apocalypto wählte Gibson bei Die Passion Christi einen ähnlichen Ansatz. In dem umstrittenen Jesus-Film wurde Aramäisch, Latein und Hebräisch gesprochen. Gleichzeitig setzte Gibson den Leidensweg und die Kreuzigung sehr stilisiert als Spektakel in Szene, u.a. durch den Einsatz von Zeitlupen.

Jetzt bei Amazon Prime: Apocalypto ist ein Rausch zwischen Action, Abenteuer und Überlebenskampf

Bei Apocalypto geht Gibsons Ansatz erstaunlich gut auf. Mit jeder Minute führt er uns tiefer in den Dschungel und steigert die Spannung ins Unerträgliche. Durch seine wuchtigen und harten Bilder erreicht der Film eine Überzeugungskraft, dass es sich am Ende wirklich so anfühlt, als würden wir am Fuß einer Maya-Pyramide stehen.

Besonders eindrucksvoll ist, wie der Film seine eindringlichen und extrem schmerzhaften Action-Szenen mit den überwältigenden Bildern eines epochalen Abenteuerfilms verbindet, der ein vergessenes Kapitel der Geschichte vor unseren Augen zu neuem Leben erweckt. Apocalypto fühlt sich so wahrhaftig wie erschreckend an.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

