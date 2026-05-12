Neu bei Amazon Prime: Verkanntes Thriller-Feuerwerk, das einen Twist an den anderen reiht und euch keine ruhige Minute lässt

Ein verregnetes Hotel auf der Schwelle zwischen Kalifornien und Nevada wird zum Schlachtfeld, als sich dort die Wege von sieben Fremde kreuzen. Amazon Prime streamt den Mystery-Thriller.

Sieben Fremde, unzählige Geheimnisse und 24 Stunden, die in Blut und Scherben enden: Das ist das Geheimrezept, unter dem The Cabin in the Woods-Regisseur Drew Goddard eine Eskalation nach der anderen heraufbeschwört. Mit Bad Times at the El Royale habt ihr nicht nur einen unfassbar unterhaltsamen Abend bei Amazon Prime, sondern erlebt auch eine Menge Lieblingsschauspieler in völlig neuem Licht.

Streaming-Tipp bei Amazon Prime: Sieben Fremde gehen sich an die Gurgel

Das einst prestigeträchtige Hotel El Royale hat seine besten Jahre bereits hinter sich, als sich in den 60er Jahren sieben Fremde hinter seinen Toren einfinden. Der Priester Father Flynn (Jeff Bridges) und die Sängerin Darlene Sweet (Cynthia Erivo) treffen auf den aufgekratzten Staubsauger-Verkäufer Laramie Seymour Sullivan (Jon Hamm). Die drei müssen feststellen, dass das Hotel nur noch von einem zurückgelassenen Bediensteten (Lewis Pullman) betrieben wird, und buchen unterschiedliche Räume.

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Als die bissige Emily (Dakota Johnson) zu der Partie stößt, beginnt das Chaos langsam, sich zu entfalten: Ihr Hotelzimmer scheint Szenerie einer grausamen Entführung zu sein. Und auch die anderen Gäste sind nicht, wer sie behaupten, zu sein: Während der katholische Priester in seinem Zimmer den Dielenboden aufreißt, erfahren wir von der wahren Mission des vermeintlichen Staubsaugerverkäufers.

In einzelnen Rückblenden erleben wir die Wege, die die einzelnen Protagonist:innen ins El Royale geführt haben – und als das erste Blut vergossen wird und sich die Situation immer weiter zuspitzt, macht Chris Hemsworth als sexy-sadistischer Psycho das Chaos schließlich perfekt.

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Bad Times at the El Royale: Ein Mystery-Thriller auf der Schwelle

Nicht nur das Hotel selbst steht mitten auf der Grenze zwischen zwei Bundesstaaten. Auch der Film liegt auf der Schwelle: zwischen Mystery-Thriller und Action, zwischen Ensemble-Piece à la Knives Out und einem preisverdächtigen Eskalations-Streifen, der an One Battle After Another erinnert. Selbst bei der Länge schwankt die Einordnung: nicht lang genug für ein echtes Charakterdrama, aber mit fast zweieinhalb Stunden definitiv auch keine kurzweilige Unterhaltung.

Was jedoch perfekt sitzt, sind die vielen Twists und Turns in der Handlung. Zu keinem Moment des Films kann man vorhersehen, in welche Richtung es weitergeht – dafür sorgen unzählige Geheimnisse und Verstrickungen innerhalb der atmosphärischen 60er-Kulisse, die durch einen mitreißenden Soundtrack noch einmal unfassbar aufgewertet wird.

Amazon Prime schickt uns auf Zeitreise mit einem fantastischen Cast

Keines der versammelten Gesichter im El Royale ist uns fremd: Während Jon Hamm und Jeff Bridges schon alte Hasen im historischen Look sind, sollte Cynthia Erivo in den folgenden Jahren das Gesicht eines der größten Fantasy-Blockbuster 2025 werden und singt sich bereits hier in berauschende Höhen.

Dakota Johnson befreit sich gekonnt von ihrer Vergangenheit in der erfolgreichen, aber umstrittenen Filmreihe Fifty Shades of Grey, bekommt aber leider nicht viel Chance, ihren Charakter groß aufleben zu lassen. Dafür beweist Lewis Pullman noch vor seiner Sternstunde in der großartigen Superhelden-Verfilmung Thunderbolts*, was er kann.

Das überzeugende Crime-Noir-Setting und der starke Cast machen Bad Times at the El Royale zum perfekten Programm für euren nächsten Filmabend: Ganz gleich, ob Rewatch oder neuer Eintrag in eurem Letterboxd-Tagebuch. Ihr findet den Mystery-Thriller ab sofort im Streaming-Abo bei Amazon Prime Video.