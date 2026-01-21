Neu bei Amazon: Thriller-Serie mit Game of Thrones-Star Sophie Turner, die ihr an einem Abend schauen könnt

Auf Amazon Prime Video ist Game of Thrones-Star Sophie Turner jetzt in der Thriller-Serie Steal zu sehen. Dort deckt sie nach einem Milliardenraub eine finstere Verschwörung auf.

Sophie Turner schlägt ein neues Karriere-Kapitel auf. Kürzlich war sie auf ersten Tomb Raider-Bildern als Lara Croft zu sehen, dann stand sie wieder mit Game of Thrones-Kollege Kit Harington vor der Kamera. Und jetzt durchlebt sie in sechs Folgen einer Thriller-Serie auf Amazon eine Milliardenverschwörung: In Steal gerät sie als einfache Angestellte zwischen die Räder der Machtmaschinerie. Ab sofort sind alle sechs Folgen im Stream verfügbar.

Game of Thrones-Star Sophie Turner verfolgt in Thriller-Serie Milliarden-Komplott

Steal dreht sich um Zara (Turner), die als Angestellte der Londoner Investmentfirma Lochmill Capital Pensionsfonds verwaltet. Der ansonsten eher triste Job wird eines Tages durch eine Truppe gut organisierter Räuber aufgemischt, die Zara mit Waffengewalt zwingen, ihnen die milliardenschweren Pensionssummen zu überweisen. Die Täter verschwinden unerkannt mit ihrer Beute.

Schaut hier den Trailer zu Steal:

Steal - S01 Trailer (English) HD

Die eigentlich Tortur beginnt für die aufgewühlte Angestellte aber danach: Zunächst gerät sie selbst ins Visier der Polizeiarbeit, als Detective Chief Inspector Rhys Covac (Jacob Fortune-Lloyd) die Ermittlungen aufnimmt. Dann stößt sie auf eine Verschwörung, in die offenbar auch der britische Geheimdienst MI5 verstrickt ist.

Alle sechs Folgen von Steal sind jetzt bei Amazon Prime Video verfügbar. Zusammen ergeben die Episoden eine Dauer von 4 Stunden und 53 Minuten – abendfüllende Unterhaltung für alle, die gerne Thriller-Serien am Stück bingen.

Neben Turner und Fortune-Lloyd sind in Steal unter anderem Archie Madekwe (Gran Turismo), Andrew Koji (Snake Eyes: G.I. Joe Origins) und Peter Mullan (Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht) vor der Kamera zu sehen.

Steal ist seit dem 21. Januar 2026 bei Amazon Prime Video verfügbar.

Podcast: Lohnt sich ein Abo bei HBO Max?

Seit Kurzem ist HBO Max endlich auch in Deutschland verfügbar. Aber lohnt sich ein Abo? Wir nehmen die neue Streaming-Heimat von Game of Thrones und Harry Potter im Podcast genauer unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Serien wie A Knight of the Seven Kingdoms und The Pitt sowie dem DC-Blockbuster Superman ist HBO Max gestartet. Wir stellen euch das Programm des Streamers näher vor, verraten euch heiße Streaming-Tipps und wägen Vor- und Nachteile eines Abos ab.