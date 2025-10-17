Neu bei Disney+: 10-stündiger Fantasy-Marathon mit einer der bekanntesten Filmreihen überhaupt

Bei Disney+ ist eine der erfolgreichsten Fantasy-Reihen der Geschichte eingetroffen. Ab sofort könnt ihr alle fünf Filme in einem zehnstündigen Marathon bingen. Das Timing könnte kaum besser sein.

Wir befinden uns mitten im Oktober – der perfekte Zeitpunkt, um sich endlich mal wieder in das verregnete Forks zu begeben. Falls ihr dieses Jahr noch nicht euren großen Twilight-Rewatch eingelegt habt oder schon bereit für die nächste Runde seid, dann solltet ihr unbedingt bei Disney+ vorbeischauen. Denn dort befinden sich ab sofort alle Teile der über drei Milliarden schweren Fantasy-Reihe im Streaming-Abo.

Fantasy-Marathon: Alle Twilight-Filme bei Disney+ im Abo

Vor 17 Jahren eroberte die Twilight-Saga erstmals die große Leinwand und verwandelte sich innerhalb kürzester Zeit in ein popkulturelles Phänomen. Bereits die Buchvorlage von Stephenie Meyer war ein Bestseller, der Jugendliche so sehr zum Lesen motivierte, wie es davor vermutlich nur Harry Potter geschafft hatte. Mit Kristen Stewart, Robert Pattinson und Taylor Lautner erreichte der Hype ein neues Level.

Als Bella, Edward und Jacob waren die drei in den insgesamt fünf Twilight-Filmen auf der Leinwand zu sehen und prägten eine epische Liebesgeschichte, die in einem seit Jahrhunderten tobenden Konflikt zwischen Vampire, Werwölfen und noch mehr Vampiren eingebettet ist. Von den nebeligen Wäldern Washingtons bis ins sonnige Volterra in Italien führt diese Geschichte. Ihr könnt sie jetzt bei Disney+ streamen.

Rund zehn Stunden braucht ihr, wenn ihr alle Twilight-Filme am Stück schauen wollt. Es bietet sich aber an, den Fantasy-Marathon auf zwei Tage zu verteilen: Zuerst könnt ihr Twilight, New Moon und Eclipse schauen, die von Teil zu Teil düsterer werden. Danach widmet ihr euch dem großen Finale, das sich aus den beiden Breaking Dawn-Abenteuern zusammensetzt und mit einer großen Endschlacht aufwartet.

Alle Twilight-Filme im Überblick:

Die Twilight-Neuverfilmung befindet sich schon in Arbeit

Während uns aktuell fast jeden Tag neue Set-Bilder von den Dreharbeiten der Harry Potter-Serie erreichen, befindet sich auch eine Neuverfilmung der Twilight-Saga in Planung. Im Gegensatz zu den Kinofilmen im Live-Action-Gewand soll diese allerdings in Form einer Animationsserie den Weg auf die heimischen Bildschirme finden.

Regisseurin Catherine Hardwicke, die damals den ersten Teil inszenierte, sagte Ende November 2023 in dem Podcast Happy Sad Confused, dass sie sich Jenna Ortega (Wednesday) und Jacob Elordi (Euphoria) als Bella und Edward im Reboot vorstellen könnte. Ob die beiden wirklich im Gespräch für die Rollen sind, ist fraglich.