Neu bei Disney: 5 Stunden Action-Exzess, der mit bitterbösem Humor die Grenzen des guten Geschmacks pulverisiert

Wenn einer weiß, wie man gekonnt Sachen in die Luft jagt und rasante Stunts einfängt, ist es Michael Bay. Bei Disney+ streamen jetzt zwei seiner besten Action-Kracher.

Ab sofort könnt ihr bei Disney+ zwei adrenalingeladene Action-Blockbuster im Abo streamen, die es wirklich in sich haben und jedes Wohnzimmer zum Beben bringen. Die Rede ist von Bad Boys – Harte Jungs und Bad Boys II.

Nach dem unglaublichen Erfolg des ersten Teils aus dem Jahr 1995 folgte 2003 eine Fortsetzung mit dem gleichen Kernteam. Namentlich handelt es sich hierbei um Produzent Jerry Bruckheimer, Regisseur Michael Bay und die beiden Hauptdarsteller Will Smith und Martin Lawrence. Euch erwarten jede Menge Explosionen und ein bitterböser, mitunter auch grenzwertiger Humor.

Action-Tipp bei Disney+: Darum geht es in den Bad Boys-Filmen mit Will Smith und Martin Lawrence

Dem Miami Police Department wird konfisziertes Heroin im Wert von über 100 Millionen US-Dollar geklaut. Jetzt bleiben den beiden Cops Mike Lowry (Smith) und Marcus Burnett (Lawrence) nur 72 Stunden, um es zurückzubeschaffen.

Mit der Hilfe der einzigen Zeugin Julie (Téa Leoni) heften sich die Cops an die Fersen von Gangster Fouchet (Tchéky Karyo). Doch damit nicht genug, gleichzeitig müssen sie noch den Mord an einem Ex-Polizisten und einer jungen Frau aufklären.

Im zweiten Teil wartet eine neue Mission auf die beiden Cops der Drogenfahndung. Ein Drogenkartell schmuggelt auf unbekannte Weise große Mengen Ecstasy nach Miami und zettelt dabei einen blutigen Bandenkrieg an, der zu eskalieren droht.

Auch privat stehen die beiden Cops vor einer Herausforderung, denn Mike verliebt sich in Marcus' Schwester Syd (Gabrielle Union) und die wird kurz darauf vom Drogenboss Johnny Tapia (Jordi Mollà) entführt. Nicht nur Syds Leben steht auf dem Spiel, sondern auch die Freundschaft der Cops.

Materialschlachten und Ekelhumor: Bei Disney+ erwartet euch ein Action-Feuerwerk sondergleichen

Als Bad Boys 1995 in den Kinos lief, spielte er weltweit 140 Millionen US-Dollar ein und das bei einem Budget von nur 23 Millionen. Für Teil 2 wurden dann die schweren Geschütze ausgefahren. Michael Bay stand mehr als das Fünffache des Budgets des ersten Teils zur Verfügung.

Das sieht man dem Film auch an. Es gibt eine regelrechte Materialschlacht in dem zweieinhalb Stunden langen Action-Exzess. Die Villa am Ende wurde eigens für den Film gebaut – nur um sie dann in die Luft zu sprengen.

Doch nicht nur die Action ist gestiegen, auch der bitterböse Humor hat sich noch einmal gesteigert und die makaberen Bilder. Wir sehen Kopfschüsse, Macho-Klischees und ein geschmackloses Versteckspiel in der Autopsie. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr euch auf extrem unterhaltsame Blockbuster-Unterhaltung einstellen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.