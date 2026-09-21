Neu bei Disney+: Bei dieser genialen Odyssee-Verfilmung kann selbst Christopher Nolan einpacken

Die Odyssee ist einer der größten Kinohits des Jahres. Bei Disney+ ist nun ein Film erschienen, der auf der gleichen Vorlage basiert. Er könnte aber kaum unterschiedlicher sein als Nolans Kinohit.

Das Kinojahr 2026 hat uns so einige Blockbuster beschert. Allen voran natürlich Christopher Nolans Megahype Die Odyssee. Obwohl unsere Erwartungen schon höchstmöglich waren, konnte er uns dennoch aufs Neue überraschen. Epochaler wurde Homers Geschichte bisher nicht verfilmt. Dafür aber komplett anders und im besten Sinne schräg.

O Brother, Where Art Thou? bei Disney+: Eine Odyssee der Absurditäten

Die Coen-Brüder gehören zu den Top 5 meiner liebsten Regisseur:innen. Allein ihre beiden Filme Fargo und No Country for Old Men habe ich öfter gesehen, als ich es zählen könnte. Trotzdem habe ich bei jedem Rewatch noch immer die beste Zeit. Ganz ähnlich sieht es bei ihrer Odyssee-Verfilmung O Brother, Where Art Thou? - Eine Mississippi-Odyssee aus. Ganz ohne Mythologie und Troja kommt der Film aus, stattdessen wartet er mit einer riesigen Portion Coen-Absurdität – und genialer Musik auf.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die drei Sträflinge Ulysses (George Clooney), Pete (John Turturro) und Delmar (Tim Blake Nelson). Aneinander gekettet brechen sie kurzerhand aus dem Arbeitslager aus, um einen vergrabenen Schatz von Ulysses zu finden. Doch ihre Reise läuft bei weitem nicht so reibungslos, wie erwartet.

O Brother, Where Art Thou? erzählt Homers klassische Rückkehrgeschichte. Die Details sind aber so stark verändert, dass man aufmerksam bleiben muss. Am auffälligsten ist da vor allem der Name von George Clooneys Figur Ulysses, was der englischen Übersetzung von Oddysseus gleichkommt. Außerdem trifft das Trio bei ihrer Schatzsuche auf bekannte Figuren wie den Zyklop oder die Sirenen. Allesamt aber natürlich in menschlicher Gestalt.

Bewegend wie Nolan, doch mit akuter Ohrwurmgefahr

Während uns Nolans Film durch die epochalen und fast schon einschüchternden Bilder mitnimmt, holen uns die Coens vor allem durch die Unvorhersehbarkeit ab. Allein die Tatsache, dass Musik eine große Rolle spielt, macht das Abenteuer so unglaublich unterhaltsam. Zu viel will ich davon nicht spoilern aber das Lied I Am A Man of Constant Sorrow wird euch noch lange im Kopf bleiben. Nicht von ungefähr hat der Song bei Spotify über 126 Millionen Streams.

Die Coen-Brüder haben es bei O Brother, Where Art Thou? mal wieder geschafft ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Anleihen des griechischen Epos sind da, jedoch stark getränkt in die Unmöglichkeiten des Coen-Filmuniversums. Für mich ein klares Highlight, das das man erlebt haben sollte. Aktuell habt ihr dazu auch die beste Chance, denn der wilde Mix aus Abenteuer und Komödie ist derzeit im Abo von Disney+ zum Streamen verfügbar.