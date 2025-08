Neu bei Disney+: Das nächste Marvel-Abenteuer nach Fantastic Four: First Steps

Wem es nach The Fantastic Four: First Steps nach Marvel-Nachschub gelüstet, findet diesen ab sofort bei Disney+. Dort läuft eine neue Serie aus dem MCU im Programm.

Eine Woche ist es her, seit The Fantastic Four: First Steps die Phase Sechs des Marvel Cinematic Universe auf der Kinoleinwand eingeläutet hat. Nur wenige Tage später geht es mit einem frischen MCU-Abenteuer weiter. Allerdings findet ihr dieses nicht in den Lichtspielhäusern, sondern im Streaming-Abo bei Disney+. Dort steht ab sofort die Animationsserie Eyes of Wakanda im Programm, die Geschichten aus dem Black Panther-Kosmos erzählt. Eyes of Wakanda bei Disney+: Darum geht's im Black Panther-Spin-off Eyes of Wakanda widmet sich verschiedenen Epochen des aus Black Panther und Black Panther: Wakanda Forever bekannten Königreichs und nimmt den Geheimdienst Hatut Zeraze ins Visier. Deren Hauptaufgabe besteht vor allem darin, gestohlene Vibranium-Artefakte sicherzustellen. Die Anthologie-Animationsserie erzählt vier verschiedene Geschichten auf unterschiedlichen Zeitebenen. Den Anfang macht etwa die Erzählung um den Wakanda-General The Lion (im englischen Original: Cress Williams), der im Jahr 1260 vor Christus ein tyrannisches Reich aufbauen will und dafür mächtige Technologien entwendet. Die Kämpferin Nonni (Winnie Harlow) wird auf ihn angesetzt. Die Serie wurde von Black Panther-Regisseur Ryan Coogler als ausführender Produzent mitbetreut. Als Showrunner fungiert hingegen Todd Harris, der zuvor als Storyboard-Artist an verschiedenen Marvel-Projekten mitarbeitete. Eyes of Wakanda bei Disney+ * Die Anthologie-Animation umfasst vier Episoden. Diese sind gesammelt am 1. August 2025 bei Disney+ im Streaming-Programm eingezogen. Auf welche Serien ihr euch im August noch freuen dürft, erfahrt ihr in unserem Podcast: Podcast: Die 15 besten Serien im August bei Netflix, Amazon und Co. Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.

