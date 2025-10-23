Neu bei Disney+: Der Film, den Quentin Tarantino am liebsten aus der Filmgeschichte löschen würde

Quentin Tarantino redet meistens mit sehr viel Liebe über das Kino. Ein Film, bei dem er selbst beteiligt war, weckt jedoch komplett gegenteilige Gefühle in dem Regisseur.

Eigentlich macht Quentin Tarantino nichts lieber, als über Filme zu schwärmen, gerne auch seine eigenen. Tatsächlich gibt es aber das ein oder andere Werk, mit dem er überhaupt nicht glücklich ist. Über seinen ersten Regieversuch, My Best Friend's Birthday, schweigt er lieber. Auch Natural Born Killers ist ihm ein Dorn im Auge.

Die Mischung aus blutiger Satire, Crime-Thriller und Road-Movie kam 1994 unter der Regie von Oliver Stone ins Kino, basierend auf einer Idee von Tarantino. Ursprünglich wollte Tarantino das Drehbuch, das er zu Natural Born Killers geschrieben hatte, selbst als sein Regiedebüt umsetzen. Er konnte allerdings nicht das Budget auftreiben.

Sprecht Quentin Tarantino lieber nicht auf Natural Born Killers an: Er hasst den Film

Später sicherte sich Stone die Rechte an Tarantinos Skript, ließ dieses aber überarbeiten, sodass die Dialoge extrem von der Originalversion abwichen. Je weiter das Projekt unter Stone fortschritt, desto weniger konnte sich Tarantino damit identifizieren, was schließlich zu einem Streit zwischen den beiden Filmemachern führte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Natural Born Killers schauen:

Natural Born Killers - Trailer (Deutsch) HD

Bis heute hat sich Tarantino den fertigen Film nicht zu Ende angeschaut. Far Out hält ein besonders drastisches Zitat des Regisseurs über Natural Born Killers fest:

Ich habe diesen verdammten Film gehasst. Wenn euch meine Sachen gefallen, schaut euch den Film auf keinen Fall an.

Tatsächlich hatte Tarantino schon damals zum Kinostart versucht, seinen Namen aus dem Film zu löschen, weil er mit dem Ergebnis nicht mehr einverstanden war. Dennoch taucht er mit einem Story-Credit im Abspann auf.

Tarantino mag nicht glücklich mit Natural Born Killers sein. Dennoch hat der Film längst seinen Platz in der Filmgeschichte gefunden und ist aus dieser nicht mehr wegzudenken. Allein für die radikale Form der Inszenierung mit all ihrem Stilwillen lohnt sich ein Blick in Oliver Stones rastloses, medienkritisches und extrem ambivalentes Werk.

