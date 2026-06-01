Neu bei Disney+: Ein fesselnder Katastrophenfilm, der überraschend realistisch ist

In den 90er-Jahren blühte das Katastrophen-Genre. Seit heute könnt ihr einen stolzen Vertreter der Gattung mit zwei Hollywood-Stars in den Hauptrollen bei Disney+ streamen.

Im Katastrophen-Genre hat Dante's Peak sich einen festen Platz verdient. Der prominent besetzte Film beruht zwar nicht auf einem wahren Vulkanausbruch, legte aber großen Wert auf die korrekte Darstellung eines solchen.

Ab sofort könnt ihr den Film mit Terminator-Star Linda Hamilton und Ex-Bond Pierce Brosnan bei Disney+ streamen.

Gewaltiger Vulkanausbruch neu bei Disney+ im Abo

Der Geologe und Vulkan-Experte Harry Dalton (Pierce Brosnan) wird in das Örtchen Dante's Peak geschickt, wo es Anzeichen für einen drohenden Vulkanausbruch gibt. Ein offenes Ohr für seine Warnungen findet Harry bei der engagierten Bürgermeisterin Rachel Wando (Linda Hamilton).

Als kurz darauf ein Pärchen beim Baden stirbt, weil sich der Tümpel in kürzester Zeit in eine kochend heiße Badewanne verwandelt hat, schrillen bei Harry alle Alarmglocken.

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Dante's Peak zeigt einen realistischen Vulkanausbruch

Regisseur Roger Donaldson legte großen Wert auf Realismus und stieß damit bei Expert:innen auf Anklang. Die geologische Behörde der USA etwa erstellte ein Dossier , das die wichtigsten Fragen zur Authentizität des Films beantwortet. Eine davon lautet: Ist der Vulkanausbruch in Dante's Peak realistisch?

Die Antwort: "In vielerlei Hinsicht, wenn auch nicht in allen Aspekten, trifft die Darstellung der eruptiven Gefahren im Film nahezu ins Schwarze" – zu einem größeren Lob an die filmische Darstellung von Vulkanausbrüchen lassen sich Geolog:innen wohl grundsätzlich nicht herab.

Viele weitere Details des Films wurden von dem Dossier abgenickt. Kritisiert wurde lediglich, dass der Film die Auswirkungen eines falschen Alarms unterschätze.

Dante's Peak war kein besonders großer Erfolg

Dem vor allem für die damalige Zeit (1997) hohen Budget von 115 Millionen US-Dollar stand ein lediglich passables Einspielergebnis von 178 Millionen Dollar entgegen, berichtet The Numbers . Das Marketing-Budget beträgt in der Regel rund die Hälfte des Produktionsbudgets. Zudem müssen Einnahmen mit den Kinos geteilt werden.

So wird Dante's Peak – wenn überhaupt – nur knapp in den schwarzen Zahlen gelandet sein. Über die Jahre hat sich der Film dennoch in einen beliebten Titel verwandelt, der regelmäßig im Fernsehen läuft oder nun bei Disney+ gestramt werden kann.