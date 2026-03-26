Neu bei Disney+: Grandioser Action-Spaß mit Twist, den Gangster-Fans auf keinen Fall verpassen dürfen

Was ist besser als Vince Vaughn in Bestform? Richtig, zwei Vince Vaughns in Bestform! Stellt euch bei diesem Neustart auf Disney+ auf jede Menge Chaos, Witz, Blut und … Vaughn ein.

Eine Gangster-Action-Komödie mit Zeitreiseelementen. Klingt nach einem High-Concept-Streifen der frühen 2000er. Und wisst ihr was? So fühlt sich das hier auch an. Und das ist absolut, ohne Frage, zu 100 Prozent als Kompliment gemeint.

Auf Disney+ startet heute besagter Film mit dem überhaupt nicht verwirrenden oder anstrengend zu tippenden Titel Mike & Nick & Nick & Alice. Er lädt ein auf eine Reise durch die Zeit, durch eine unerschütterliche Freundschaft und ebenso unerschütterliche Liebe – und auf einen abgefahrenen Showdown der Extraklasse. Doppel-Vince Vaughn, James Marsden und Eiza González gibt's gratis dazu.

In Mike & Nick & Nick & Alice reist ein Gangster in der Zeit zurück, um seinen besten Freund zu retten

Nick (Vaughn) hat in seinem Leben viele Fehler gemacht. Er ist Gangster geworden, und das auch noch in einer Bande von gewaltbereiten Soziopathen, die wirklich nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Irgendwie führte eins zum anderen und – zack! – plötzlich hatte er irgendwie seinen besten Freund Mike (Marsden) auf dem Gewissen. Doch glücklicherweise lässt sich das ändern.

Durch extrem praktische Umstände stolpert Nick über eine Zeitmaschine. Kurzum beschließt er, in jene schicksalhafte Nacht zurückzureisen und alles anders zu machen. Er will Mike retten. Und seiner Frau Alice (González) einiges an Unglück ersparen. Doch das ist leichter gesagt als getan, schließlich warten nicht nur Horden an Gangstern darauf, ihn kaltzumachen. Auch Vergangenheits-Nick könnte ein Problem werden.

Mike & Nick & Nick & Alice überrascht mit viel Mut zum Bekloppten, Witz und cooler Action

Der Film von BenDavid Grabinski fühlt sich passenderweise wirklich an wie eine Zeitreise in die Ära der überdrehten Action-Komödien, die sich wirklich für keinen noch so dämlichen Gag zu schade waren. Kein Konzept war zu abgefahren, kein Witz zu flach. Und manchmal braucht man diese Form der Unterhaltung ganz dringend. Vor allem, wenn die Welt gerade durchdreht.

Umso schöner ist es, diesen Geist des Blödsinns in Mike & Nick &… ach, ihr wisst schon – wiederzufinden. Das Zeitreisekonzept bietet schöne Wendungen und Überraschungsmomente. Die Action macht Laune. Doch gerade die Darsteller:innen und ihre Charaktere sind der Aspekt, in dem Mike… lassen wir das. In dem der Film glänzt. Nicht nur, weil Vaughn in Doppelrolle spitzenmäßig aufgelegt ist.

Alle Figuren hier sind Idioten. Zertifizierte, waschechte, unverbesserliche Vollblutidioten. Aber sie sind gerade dadurch so unglaublich charmant. Sie sind eben wunderbare Idioten, die uns sehr schnell ans Herz wachsen. Sie tragen den Film und machen jede Sekunde besser. Ach ja! Da der Film ohnehin alte Konzepte ausgräbt: Bleibt beim Abspann dran. Sogar hier gibt es einen nostalgisch-klassischen Feel-Good-Bonus.

Wer jetzt Lust auf – ein letztes Mal, los geht’s – Mike & Nick & Nick & Alice hat, kann ihn ab heute bei Disney+ streamen.

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