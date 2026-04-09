Neu bei HBO Max: Eine der besten Sci-Fi-Reihen der Geschichte – fast 10 Stunden pure Action-Ekstase und mehr

HBO Max stockt sein Streaming-Angebot mit spannenden Filmen aus dem Warner-Katalog auf. Ab sofort könnt ihr alle vier Teile einer wegweisenden Sci-Fi-Reihe im Abo schauen.

Ohne diese Filme sähe das Blockbuster-Kino heute vermutlich ganz anders aus: Matrix hat den Lauf der Filmgeschichte für immer verändert und drei packende Fortsetzungen nach sich gezogen, die heute noch verblüffen bzw. kürzlich erst verblüfft haben. Denn der vierte Teil der Reihe kam erst vor wenigen Jahren ins Kino.

Nachdem die Matrix-Filme zum Start von HBO Max noch nicht im Streaming-Angebot verfügbar waren, könnt ihr jetzt in die dystopische Zukunftsvision eintauchen, in der Maschinen das Sagen auf der Erde übernommen und die Menschheit in ein virtuelles Gefängnis gesperrt haben. Willkommen in der Matrix.

Sci-Fi-Tipp bei HBO Max: Die Matrix-Reihe zieht nach wie vor mit ihrer Geschichte in den Bann

Jede Nacht blickt er in das tiefe Schwarz auf seinem Computerbildschirm und versucht, die grün auflüchtenden Zeichen zu entziffern. Thomas Anderson aka Neo (Keanu Reeves) spürt, dass irgendetwas nicht stimmt. Er kann allerdings nicht sagen, was es genau ist. Zu tief ist er im Kaninchenbau einer Scheinwelt verschwunden.

Als er der geheimnisvollen Trinity (Carrie-Anne Moss) begegnet, soll sich sein Leben jedoch schlagartig ändern. Denn genau genommen ist sein Leben eine einzige Lüge: Alles um ihn herum existiert nicht. Sein Geist streift durch eine Welt aus Nullen und Einsen, während sich sein Körper in der zerstörten echten Welt festsitzt.

Trinity bringt Neo zu Morpheus (Laurence Fishburne), der glaubt, in dem unwissenden Hacker den Auserwählten gefunden zu haben. Neo soll den Widerstand in der geheimen Menschenstadt Zion gegen die unterdrückenden Maschinen anführen. Doch das fiese Programm Agent Smith (Hugo Weaving) ist ihm bereits auf den Fersen.

Alle Matrix-Filme bei HBO Max:

Mehr als spektakuläre Sci-Fi-Action bei HBO Max: Das Herz der Matrix-Reihe sind Neo und Trinity

Fortan springen wir zwischen der Matrix und der Realität hin und her, was für große Abwechslung in den filmischen Möglichkeiten sorgt. Im virtuellen Raum sind virtuose Actionszenen en masse möglich, die von aufwendigen Choreografien, pulsierenden Klängen und den wegweisenden Bullet-Time-Sequenzen zehren.

Sobald wir uns in der echten Welt befinden, führen die Regie-Schwestern Lana Wachowski und Lilly Wachowski durch ein unterirdisches Labyrinth aus gigantischen Rohren, das einem apokalyptischen Kanalisationsystem gleicht. Hier blicken wir hinter die perfekt gestylten Oberflächen und entdecken das unerwartete Herz der Reihe.

Obwohl die Matrix-Reihe auf den ersten Blick mit ihren Sci-Fi-Schauwerten überwältigt, ist es der philosophisch angehauchte Kampf der Menschheit gegen die Menschen, der in den Bann zieht und berührt – vor allem in Verbindung mit der Liebesgeschichte zwischen Neo und Trinity, die herzzereißend über alle vier Teile erzählt wird.

Hier erweist sich der kontrovers diskutierte Matrix Resurrections als besonders spannend. Nicht nur werden die vorherigen Filme sowie das popkulturelle Vermächtnis der Reihe diskutiert. Noch vielmehr dringen wir hier zu der Frage vor, was es bedeutet, sich in dieser untergehenden Welt für einander zu entscheiden und zu lieben.

Die Matrix-Filme befinden sich seit dem 1. April 2026 bei HBO Max im Abo. Das Spin-off Animatrix fehlt leider noch, ist für das Verständnis der Hauptreihe aber nicht nötig.