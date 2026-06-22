Neu bei HBO Max: Genialer Thriller mit absolutem Gänsehaut-Ende – mit jedem Schauen wird er besser

Bei HBO Max könnt ihr aktuell einen herausragenden Mystery-Thriller streamen, der mit einigen unerwarteten Wendungen überrascht. Den größten Twist hebt er sich für den Schluss auf.

Der Name Christopher Nolan steht nicht nur für epische Blockbuster, sondern auch für Geschichten, die gerne mit einem Twist aufwarten. Bereits mit seinem Durchbruchsfilm Memento bewies er seine Vorliebe für Enthüllungen und Überraschungen. Ein weiterer Schlüsselfilm in dieser Hinsicht ist Prestige – Die Meister der Magie.

Zwischen seinen ersten beiden Batman-Abenteuern trat Nolan einen Schritt zurück, um einen Mystery-Thriller in Szene zu setzen, der uns zwei konkurrierende Zauberkünstler vorstellt und bewusst mit den Erwartungen spielt. Was ist echt? Was ist Illusion? Die von Michael Caine gespielte Figur fordert uns dazu auf, genau hinzuschauen.

Prestige: Meisterhafter Nolan-Thriller bei HBO Max

Die Geschichte von Prestige geht auf den 1995 erschienenen Roman Das Kabinett des Magiers von Christopher Priest zurück und entführt ins ausklingende 19. Jahrhundert. In den Straßen von London lernen wir den ehrgeizigen Zauberkünstler Robert Angier (Hugh Jackman) kennen, der auf der Suche nach dem großen Trick ist.

Während Angier an seinem ausbleibenden Erfolg verzweifelt, bringt Alfred Borden (Christian Bale) das Publikum regelmäßig zum Staunen. Verbissen versucht Angier, hinter das Geheimnis des Konkurrenten zu kommen. Kaum beginnt er mit seinen Nachforschungen, verliert er sich in einem abgründigen Verwirrspiel.

Prestige setzt auf eine verzwickte Handlung und doppeldeutige Bilder, denen man nicht trauen kann. Nolan zieht uns in düstere Gassen und spärlich belichtete Räume, in denen die Wahrhaftigkeit der Inszenierung diskutiert wird. Sein Film erhält dadurch eine weitere Ebene, die das Medium und seine Möglichkeiten selbst hinterfragt.

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Warum Prestige einer der ultimativen Nolan-Filme ist

Genauso wie die beiden Zauberkünstler das Publikum mit ihren Tricks blenden, führt uns Nolan geschickt mit filmischen Mitteln an der Nase herum. Selbst nach all den aufwendig konstruierten Kinorätseln, die er in den vergangenen Jahren geschaffen hat, bereitet es nach wie vor große Freude, Prestige zu entschlüsseln.

Mitunter wirkt es, als hätte er mit Prestige einen jener Filme gedreht, die anfangs etwas unscheinbar wirken. Je weiter er in seinem Schaffen voranschreitet, desto mehr wirkt er wie ein Blueprintfilm. Sehr viele der Ideen und Motive, die in Prestige stecken, greift Nolan immer wieder auf – inklusive der Frage nach der Inszenierung.

Auf Blockbuster-Level hat er sich zum Beispiel später bei Inception Gedanken über verborgene (Bilder-)Welten gemacht und sich damit beschäftigt, wer diese mit welchen Erfahrungen und Beweggründen geschaffen hat. Auch Tenet ist ein Film, der überraschend viele Parallelen zu Prestige aufweist.

Auch bei HBO Max: Einer der besten Filme der 2010er Jahre

Bevor wir jedoch ins Spoilerterritorium kommen, sei schlicht gesagt: Schaut euch Prestige unbedingt an. Es ist einer der Nolan-Filme, bei denen es sich definitiv lohnt, sie von Zeit zu Zeit mal wieder zu schauen, weil sich darin immer wieder neue Perspektiven auf sein Schaffen entdecken lassen. Und wenn ihr ihn noch nie gesehen habt – noch besser! Lasst euch von den genialen Wendungen komplett überraschen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.