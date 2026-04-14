Neu bei HBO Max: Legendäre Abenteuerreihe, die 6 Stunden beste Unterhaltung liefert

Bei HBO Max könnt ihr euch ab sofort in drei aufregende Abenteuerfilme stürzen, die mit jeder Menge Action und Humor aufwarten. Gerade die ersten beiden Teile sind zwei Blockbuster-Kracher.

Ende der 1990er Jahre machte es sich Hollywood zur Aufgabe, eine der größten Legenden des Horror-Kinos zu neuem Leben zu erwecken. Dieses Mal allerdings nicht nur mit jeder Menge Grusel: Stattdessen sollte es ein spannungsgeladenes Fantasy-Action-Abenteuer werden, das witzig und wortgewand die Leinwand erobert.

1999 kam Die Mumie ins Kino und verwandelte sich in einen riesigen Erfolg, der zwei Fortsetzungen nach sich zog: Die Mumie kehrt zurück erschien bereits zwei Jahre später, ehe 2007 mit Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers der (vorläufige) Abschluss der Reihe ins Kino kam. Jetzt könnt ihr alle drei Filme bei HBO Max streamen.

Die Mumie bei HBO Max: Drei große Abenteuerfilme, die von Ägypten bis nach China führen

Im Mittelpunkt der Geschichte von Die Mumie befinden sich der leicht verplante Abenteurer Rick O'Connell (Brendan Fraser) und die unerschrockene Archäologin Evelyn Carnahan (Rachel Weisz). Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach der Stadt der Toten. Was sie dort finden, ist jedoch nicht so tot, wie sie es sich wünschen.

Als sie über das Grabmal des Priesters Imhotep stolpern, der vor vielen Jahrhunderten vom Pharao lebend mumifiziert wurde, da er eine Affäre mit dessen Frau hatte, entfesseln sie aus Versehen einen jahrtausendealten Fluch. Fortan sucht sie eine rachsüchtige Mumie heim, die der ganzen Welt den Garaus bereiten will.

Auch in den darauffolgenden Abenteuern geraten Rick und Evelyn mit den Geistern einer längst vergangenen Zeit aneinander, die sich an antiken Stätten zurückmelden und für Angst und Schrecken sorgen. In Die Mumie kehrt zurück finden wir uns einmal mit in Ägypten ein, ehe uns Das Grabmal des Drachenkaisers nach China bringt.

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Fantasy-Abenteuer mit Action und Humor: Die Mumie hat die Weichen für Fluch der Karibik gestellt

Gerade die ersten beiden Teile gelten als perfektes Beispiel für das Blockbuster-Kino um die Jahrtausendwende. Mit sehr viel Charme und Humor wird eine vertraute Geschichte zu neuem Leben erweckt – befeuert von wegweisenden CGI-Effekten, die völlig neue Möglichkeiten in der visuellen Gestaltung ermöglichten.

Was den Unterhaltungsfaktor und die Genre-Kreuzungen betrifft, kann Die Mumie sogar als Vorläufer der Fluch der Karibik-Reihe gesehen werden. Euch erwarten extrem kurzweilig inszenierte Fantasy-Abenteuer, die von der Dynamik zwischen den Figuren, frechen Dialogen und dem detailverliebten Setting leben, inklusive reichlich Action.

Der dritte Teil kann zwar nicht ganz mit seinen Vorgängern mithalten und tauscht sogar Rachel Weisz gegen Maria Bello aus. Dafür lockt die neue Location mit einigen tollen Schauplätzen, wenn wir uns etwa in die eisige Kälte des Himalayas begeben – ganz zu schweigen von Martial-Arts-Legende Jet Li als großer Bösewicht.

Die Mumie geht weiter: Brendan Fraser und Rachel Weisz sind bereit für Teil 4 der Abenteuerreihe

Nicht nur sind in den vergangenen Jahren mehrere Spin-off-Filme rund um den Scorpion King erschienen. Universal bringt auch die Hauptreihe zurück – und zwar mit den Stars des Originals. Sowohl Brendan Fraser als auch Rachel Weisz werden in Die Mumie 4 vor der Kamera zu sehen sein. Der Kinostart ist für Mai 2028 geplant.