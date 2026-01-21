Neu bei Netflix: Alle 26 Filme der größten Action-Reihe aller Zeiten

Neben der Lizenz zum Töten hat sich James Bond heute auch die Lizenz zum Streamen abgeholt. Im Netflix-Abo könnt ihr ab sofort alle Filme aus dem ikonischen 007-Franchise schauen. Egal, ob Sean Connery, Roger Moore oder Daniel Craig, jetzt sind sämtliche Abenteuer mit allen unterschiedlichen Darstellern aus dem Agenten-Action-Universum bei dem Streamer verfügbar.
Das gesamte James Bond-Franchise streamt jetzt bei Netflix
Neben sämtlichen Filmen, die zum offiziellen Bond-Kanon gehören, streamt bei Netflix ab sofort auch die Feuerball-Neuverfilmung Sag niemals nie, die nicht von Eon Productions stammt.
Diese Bond-Filme streamen seit dem 21. Januar bei Netflix:
- James Bond 007 jagt Dr. No (1962)
- James Bond 007 - Liebesgrüße aus Moskau (1963)
- James Bond 007 - Goldfinger (1964)
- James Bond 007 - Feuerball (1965)
- James Bond 007 - Man lebt nur zweimal (1967)
- James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät (1969)
- James Bond 007 - Diamantenfieber (1971)
- James Bond 007 - Leben und sterben lassen (1973)
- James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974)
- James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte (1977)
-
James Bond 007 - Moonraker - Streng geheim (1979)
-
James Bond 007 - In tödlicher Mission (1981)
- James Bond 007 - Octopussy (1983)
- James Bond 007 - Sag niemals nie
- James Bond 007 - Im Angesicht des Todes (1985)
- James Bond 007 - Der Hauch des Todes (1987)
- James Bond 007 - Lizenz zum Töten (1989)
- James Bond 007 - GoldenEye (1995)
- James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie (1997)
- James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug (1999)
- James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag (2002)
- James Bond 007 - Casino Royale (2006)
- James Bond 007 - Ein Quantum Trost (2008)
- James Bond 007 - Skyfall (2012)
- James Bond 007 - Spectre (2015)
- James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben (2021)
Und falls ihr lieber Serien statt Filme streamt und noch aktuelle Tipps braucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:
Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.
Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.