Neu bei Netflix: Alle 26 Filme der größten Action-Reihe aller Zeiten

Ab heute könnt ihr bei Netflix das wohl legendärste Action-Franchise aller Zeiten streamen. Für pure Blockbuster-Unterhaltung sorgen gleich 26 Filme auf einen Schlag.

Neben der Lizenz zum Töten hat sich James Bond heute auch die Lizenz zum Streamen abgeholt. Im Netflix-Abo könnt ihr ab sofort alle Filme aus dem ikonischen 007-Franchise schauen. Egal, ob Sean Connery, Roger Moore oder Daniel Craig, jetzt sind sämtliche Abenteuer mit allen unterschiedlichen Darstellern aus dem Agenten-Action-Universum bei dem Streamer verfügbar.

Das gesamte James Bond-Franchise streamt jetzt bei Netflix

Neben sämtlichen Filmen, die zum offiziellen Bond-Kanon gehören, streamt bei Netflix ab sofort auch die Feuerball-Neuverfilmung Sag niemals nie, die nicht von Eon Productions stammt.

Diese Bond-Filme streamen seit dem 21. Januar bei Netflix:

Der nächste Bond-Film nimmt dagegen nur langsam Form an. Auch wenn schon bekannt ist, dass Dune-Regisseur Denis Villeneuve den neuen 007-Blockbuster für Amazon inszeniert,Als aktueller Top-Favorit für die Rolle zählt der Brite Callum Turner , der unter anderem in der Apple-Kriegsserie Masters of the Air mitgespielt hat.

