Neu bei Netflix: Eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten, die wirklich alle gesehen haben sollten

Spider-Man 2, Terminator 2, der zweite Teil von Herr der Ringe – sie alle sind in bester Gesellschaft. Mit einem ganz besonderen Sequel, das ab heute bei Netflix streambar ist.

Er kam, er wurde gesehen, er eroberte zahllose Kinder-, aber auch Erwachsenenherzen. Und dann kehrte er zurück und schaffte all das noch einmal, nur noch viel, viel besser. Denn wenn eine Figur und ihre Geschichte wirklich aus vollster, menschlicher Überzeugung geschrieben und gespielt werden, kommt das in den Herzen an. Zum Glück.

Ihr kennt oder seid vielleicht sogar Filmfans, die Paddington 2 bislang vor sich hergeschoben haben? Dann drücken wir euch hiermit das imaginäre Popcorn in die Hand, verfrachten euch in den Kinositz, auf die Couch, in den Sessel, und jetzt wird gemeinsam dieser Film geschaut. Keine Widerworte. Schließlich streamt er jetzt ganz einfach zugänglich bei Netflix.

In Paddington 2 muss unser geliebter Bär seine härteste Prüfung überhaupt bestehen

Paddington hat sich in seinem neuen Zuhause in London bei Familie Brown mit Papa Henry (Hugh Bonneville) und Mama Mary (Sally Hawkins) inzwischen gut eingelebt. Doch immer wieder ereilt ihn auch die Sehnsucht nach Peru und nach seiner Tante Lucy. Wie gerne würde er ihr zum anstehenden Geburtstag eine Freude machen und ihr zeigen, wie viel sie ihm bedeutet.

Da entdeckt er im Laden von Mr. Gruber (Jim Broadbent) ein altes, wunderschönes Buch über London, das das perfekte Geschenk wäre. Paddington spart wie ein Verrückter, um es sich leisten zu können. Doch dann wird es gestohlen. Paddington will den Dieb dingfest machen – und wird fälschlicherweise selbst verhaftet.

Plötzlich sitzt er im Gefängnis, wo er sich durch ein Missverständnis prompt unbeliebt macht. Auch der grummelige Küchenchef Knuckles McGinty (Brendan Gleeson) macht es ihm nicht leicht. Doch Paddington beginnt unerschrocken, sein Umfeld umzukrempeln. Derweil sucht Familie Brown nach dem wahren Übeltäter – und kommt dabei einem legendären Schauspieler (Hugh Grant auf seinem Karriere-Hoch) auf die Spur.

Paddington 2 ist ein fantastischer Film mit einer Botschaft, die wirklich alle hören sollten

Paddington 2 steht fett angestrichen in unserer Liste der Streaming-Empfehlungen. Weil ihn alle sehen sollten. Denn wenn im verbitterten, zersplitterten Zeitalter einer Einigkeit schaffen kann, ist es dieser Bär. Klingt wie eine Übertreibung. Aber Paddington 2 ist ein perfekter Film über das Miteinander und all die Dinge, die wir in der aktuellen Welt wirklich, wirklich brauchen.

Hugh Grants umwerfender Bösewicht zeigt, wie schädlich Egoismus und Gier für eine Gemeinschaft sind. Paddington wiederum beweist, was für unfassbar große Wellen die kleinsten Gesten der Empathie und Nächstenliebe schlagen können. Für Paddington ist klar: Jede aussichtslos wirkende Situation birgt Hoffnung. Alles kann besser werden. Wir müssen nur damit anfangen.

Am besten im direkten Umfeld, wo wir vorurteilsfrei miteinander nach vorne blicken. Wo wir nicht hinnehmen, was uns nicht gut tut. Es klingt so simpel, doch dem auch Taten folgen zu lassen ist eine Heldentat – die Paddington uns vorlebt. Es ist an uns, es ihm nachzutun.

Ach ja, und noch dazu hat kaum ein anderer Film in der Geschichte des Mediums sich all die guten Aspekte seines Vorgängers so zu Herzen genommen und sie auf ein derart tolles neues Niveau gehoben. Paddington 2 erhöht den Witz, das Abenteuer, die skurrilen Ideen – und vor allem den positiven Einfluss aufs Publikum. Ein Film, den jede:r, egal welcher Identität, gesehen haben sollte.

Glücklicherweise ist das für alle mit einem Netflix-Abo ab heute ganz einfach, denn hier ist er jetzt streambar.