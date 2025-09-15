Neu bei Netflix: Eine der größten deutschen Filmreihen jetzt komplett im Abo

Wer gutgelaunte Krimis sucht, wird ab sofort bei Netflix fündig. Der Streamer hat sich alle neun Teile einer sehr erfolgreichen deutschen Filmreihe geschnappt, in der fleißig ermittelt wird.

Wenn wir über Franchises und Filmreihen reden, fallen dabei oft Titel aus Übersee. Die fortsetzungsreichsten Geschichten unserer Zeit stammen in der Regel aus Hollywood. Doch auch ein Blick nach Deutschland kann in dieser Hinsicht die ein oder andere Überraschung hervorbringen. Das beste Beispiel sind die Eberhoferkrimis.

Basierend auf der gleichnamigen Romanreihe von Rita Falk erzählen die Filme von dem ehemaligen Kripobeamten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), der in die niederbayerische Provinz strafversetzt versetzt wird. Als Polizeihauptmeister muss er nun auf dem Land für Recht und Ordnung sorgen – mehr oder weniger unfreiwillig.

Neu bei Netflix im Abo: Alle neun Eberhoferkrimis

Bei Netflix findet ihr ab sofort alle neun bisher erschienenen Teile aus der Krimireihe, in der neben Sebastian Bezzel auch Simon Schwarz als Rudi Birkenberger zu sehen ist. Seit 2013 sind die Filme auf der großen Leinwand vertreten und extrem erfolgreich.

Alle Eberhoferkrimis im Überblick:

Neun Filme in etwas mehr als einer Dekade – das ist ein beachtlicher Schnitt, den aktuell keine andere deutsche Filmreihe vorweisen kann. Noch bemerkenswerter ist, dass sich die Reihe an den Kinokassen bisher fast immer von Film zu Film steigern konnte. Tatsächlich haben die Eberhoferkrimis ihr Publikum inzwischen verdreifacht.

Der nächste Eberhoferkrimi kommt 2026 ins Kino

Kein Wunder, dass sich der nächste Teil bereits in Arbeit befindet: Steckerlfischfiasko soll am 13. August 2026 in Kino kommen und wird genauso wie alle vorherigen Filme von Ed Herzog inszeniert. Bei Steckerlfischfiasko handelt es sich ebenfalls um den neuesten Eberhofer-Roman von Rita Falk, der vor zwei Jahren erschienen ist.

Wer sich die Vorlage genau anschaut, wird aber schnell feststellen, dass es zwölf Bücher aus dem Krimi-Universum gibt. Die beiden Teile Zwetschgendatschikomplott (2015) und Weißwurstconnection (2016) wurde bis heute nicht verfilmt. Da die Handlung bereits weiter ist, sollten wir nicht davon ausgehen, dass das noch passiert.

Vorerst könnt ihr aber die neun erschienenen Eberhofers bei Netflix streamen.