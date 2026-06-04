Neu bei Netflix: Eine der größten Kultserien überhaupt mit 207 Folgen in 9 Staffeln

Netflix hat ab sofort eine der unterhaltsamsten Sitcoms aller Zeiten im Programm. Ihr kennt sie bestimmt, aber habt jetzt die Gelegenheit, neu einzutauchen.

Falls ihr nach einer neuen Wohlfühl-Serie sucht, die ihr einfach jederzeit schauen könnt, ohne groß nachdenken und scrollen zu müssen, haben wir beziehungsweise Netflix jetzt eine ideale Serie für euch: King of Queens steht seit heute bei Netflix mit allen neun Staffeln und 207 Episoden zum Streaming bereit.

King of Queens jetzt neu bei Netflix: DIE Sitcom schlechthin ist da

Es gab eine Zeit, da konnte man täglich King of Queens im linearen Fernsehen schauen. Falls ihr zu denen gehört, die das zu einem festen Bestandteil ihrer Abendgestaltung gemacht hatten, haben wir gute Neuigkeiten für euch.

Ihr könnt die Fesseln und Ketten von früher abwerfen und euch ab jetzt völlig dem Sitcom-Rausch hingeben, wenn ihr ein Netflix-Abo habt. Wer will, kann direkt neun Staffeln mit allen 207 Episoden mehr oder weniger hintereinander weg schauen (ihr werdet es aber wohl kaum ohne Schlaf-Pausen schaffen).

Die aberwitzigen Abenteuer von King of Queens drehen sich um Doug (Kevin Hart) und seine Frau Carrie (Leah Remini). Die zwei könnten unterschiedlicher nicht sein und begeistern durch Liebenswürdigkeit und Schlagfertigkeit.

Ihr (Liebes-)Leben wird ordentlich durcheinandergewirbelt, als Carries Vater Arthur Spooner (Jerry Stiller) sein eigenes Haus abfackelt und daraufhin bei dem Pärchen im Keller einzieht. Er hält insbesondere Doug, aber natürlich auch Carrie mit seinen kuriosen Ideen ordentlich auf Trab.

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Ansonsten schauen regelmäßig noch diverse illustre Nebenfiguren vorbei. Da wären zum Beispiel Dougs Freunde Deacon (Victor Williams) und Spence (Patton Oswalt) oder die Hunde- beziehungsweise Opa-Sitterin Holly (Nicole Sullivan). Sogar Breaking Bad-Star Bryan Cranston hat eine Rolle als Nachbar.

Jetzt könnt ihr drauf achten: King of Queens führte in der 1. Staffel eine Figur ein, die danach komplett geleugnet wird

Wie sich die beiden Ehepartner immer wieder mit den Herausforderungen des Alltags abmühen, in die Haare kriegen und anschließend wieder zusammenraufen, ist einfach herzerwärmend und vor allem brüllend komisch mit anzusehen. Kein Wunder, dass sich die Sitcom zum absoluten Kult entwickelt hat.

Falls ihr King of Queens noch nie gesehen haben solltet, hat jetzt eure Stunde geschlagen und ihr habt die perfekte Gelegenheit, diesen Fauxpas auszubügeln. Kennt ihr die Abenteuer von Doug und Carrie schon, brauchen wir euch eigentlich eh nichts mehr zu erzählen: Viel Spaß!