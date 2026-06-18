Neu bei Netflix: Eine Fantasy-Weltpremiere mit Bildern, wie ihr sie noch nie gesehen habt

Einen Film wie diesen gab es zuvor noch nie. Das ist hier wörtlich zu nehmen. Er steckt voller Fantasy, Albträume, nie gesehener Bilder – und streamt jetzt bei Netflix.

Wir wagen uns heute in eine Welt der Träume, Ängste, Inspiration und des Grauens vor. Zufällig ist diese Welt gleichzeitig kunterbunt, geformt von kindlichem Staunen und Kreaturen, wie wir sie in unserer Kultur sonst nicht zu sehen bekommen. Diese Geschichte – und ihr Medium – sind eine Weltneuheit.

Soy Frankelda wird Liebhaber:innen an die Hochzeiten eines Guillermo del Toro oder Tim Burton erinnern. Nur viel wilder, grenzenloser und angereichert mit selten gesehener Folklore. Denn wir haben es hier mit dem allerersten komplett in Stop-Motion gedrehten Spielfilm aus Mexiko zu tun. Ein düsteres, atemberaubendes Fantasy-Abenteuer, das wir dank Netflix auch hier in Deutschland endlich zu sehen bekommen.

In Soy Frankelda bei Netflix verschwimmen Realität und Albträume in einem unglaublichen Abenteuer

Mexiko im späten 19. Jahrhundert. Francisca ist ein Kind, das viel zu früh viel zu viel Trauer und Verlust ertragen musste. Doch sie lässt sich davon nicht unterkriegen. Inspiriert von ihrer verstorbenen Mutter – ihres Zeichens selbst Künstlerin – nutzt sie ihre grenzenlose Fantasie, um ihrer Realität zu entfliehen. Die Geschichten, die sie schreibt, stecken voller Schatten und Schönheit.

Als Francisca erwachsen wird, versucht sie, ihre Geschichten mit der Welt zu teilen. Doch die ist noch nicht bereit für eine Horrorautorin wie sie. Francisca gibt sich das Pseudonym Frankelda und schwört, ihren Durchbruch irgendwie zu schaffen. Da erhält sie ein völlig unerwartetes, unglaubliches Angebot: Der Prinz des Schreckens braucht ihre Hilfe.

Frankelda erfährt, dass das Universum des Horrors und der Monster, die sie sich erträumt hat, wirklich existiert. Sie ist eine Anderswelt, die von den Ängsten der Menschen lebt. Doch dafür brauchen der Prinz und sein Volk packende Albträume, die sie der Menschenwelt schicken können. Nur ist der königliche Albtraumschöpfer faul geworden. Jetzt liegt es an Frankelda, die Welt des Schreckens zu retten.

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Jetzt bei Netflix: Soy Frankelda steckt voller Liebe zum Detail liefert jede Sekunde neue unfassbare Bilder

Soy Frankelda strotzt so vor Ideen, dass man praktisch keine Sekunde wegschauen darf. Sonst verpasst man am laufenden Band die unglaublichsten Monster und Bilder. Wie viel Liebe zum Detail und zum Fantastischen hier eingeflossen ist, ist wirklich unfassbar. Wie auch der Prinz der Schrecken können wir nur sprachlos zusehen, während wir Frankeldas unendliche Fantasie live miterleben.

Horrorlegende Guillermo del Toro fungierte als Berater und Mentor für Arturo und Roy Ambriz' ebenso ambitioniertes wie kreatives Team. Doch wenn die bescheidene Autorin dieses Artikels kurz ehrlich sein darf: Del Toro hat seit Jahren nichts so Einzigartiges mehr auf die Leinwand gebracht wie die Macher:innen von Soy Frankelda. Die Schüler übertreffen hier ihren Lehrer.

Die Kreaturen, die Musik, die Welt der Schatten, die mythologischen Einflüsse und die verschiedenen Animationstechniken, die mit einflossen – Soy Frankelda ist ein Fest der Ideen. Dabei ist der Film manchmal zwar ungeschliffen und holprig (der erste seiner Art eben), doch das macht ihn nicht im Geringsten weniger bezaubernd.

Wer düstere Fantasy, Horror und handgemachte Filmkunst liebt, sollte Soy Frankelda bei Netflix auf keinen Fall verpassen.