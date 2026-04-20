Neu bei Netflix: Einer der gewaltigsten Sci-Fi-Action-Blockbuster der letzten Jahre legt die Welt in Schutt und Asche

Bei Netflix könnt ihr ab sofort einen actiongeladenen Sci-Fi-Film im Abo streamen. In dem gigantischen Blockbuster bekämpfen sich Riesenmonster, wobei alles zu einem noch zerstörerischen Chaos ausufert.

Aus dem Godzilla von 2014 ist in der vergangenen Dekade das epische MonsterVerse herangewachsen. Ein besonderer Reiz des Franchise: Nicht nur erleben wir, wie Godzilla die Erde plattmacht. Auch King Kong spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, welches Monster auf dem blauen Planeten das Sagen hat.

Vor zwei Jahren kam der epische Crossover-Film Godzilla x Kong: The New Empire ins Kino und ließ die beiden Titanen aufeinandertreffen – dieses Mal allerdings nicht als Feinde, sondern als Verbündete. Ab sofort könnt ihr das überbordende Action-Spektakel mit Sci-Fi-Elementen bei Netflix im Streaming-Abo schauen.

Gewaltige Monster-Action streamen: Darum geht es in Godzilla x Kong: The New Empire

Im Sequel von Regisseur Adam Wingard bekommen es die beiden Titanen mit neuen gewaltigen Gegnern zu tun, für die sie sich im Kampf zusammenschließen müssen. Godzilla x Kong: The New Empire taucht dabei tiefer in die aus dem Vorgänger bekannte hohle Erde ein und stellt uns weitere ungeahnte Monster vor.

Der Trailer zu Godzilla x Kong: The New Empire:

Godzilla x Kong: The New Empire - Trailer (Deutsch) HD

Auf der Seite der Menschen reist die Wissenschaftlerin Ilene Andrews (Rebecca Hall) mit ihrer Ziehtochter Jia (Kaylee Hottle), dem Podcaster Bernie (Brian Tyree Henry) und dem Titanen-Tierarzt Trapper (Dan Stevens) in die hohle Erde.

Aus diesen Filmen besteht das MonsterVerse

Fünf Filme ist das MonsterVerse bereits stark. Mit Godzilla x Kong: The New Empire ist der jüngste Teil jetzt bei Netflix im Abo verfügbar. Darüber hinaus befindet sich das nächste Crossover bereits in Arbeit und soll nächstes Jahr ins kommen.

Darüber hinaus wurde das Sci-Fi-Action-Universum bei Apple TV mit der Spin-off-Serie Monarch: Legacy of Monsters erweitert, die sich inzwischen in ihrer 2. Staffel befindet. Hier erfahren wir mehr über die Entstehung der mysteriösen Organisation, die sämtliche Aktivitäten der Titanten auf der Erde verfolgt.

Ob Monarch: Legacy of Monsters bei Apple TV auch in eine 3. Staffel geht, wissen wir noch nicht. Im Kino geht das MonsterVerse aber auf alle Fälle mit Godzilla x Kong: Supernova am 25. März 2027 weiter.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.