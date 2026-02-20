Neu bei Netflix: Einer der spannendsten Filme aller Zeiten, der sogar auf einer wahren Geschichte basiert

Im Jahr 1970 sorgte eine Beinahe-Katastrophe im Weltraum für globales Entsetzen. Die Verfilmung dieses überaus dramatischen Ereignisses gibt es jetzt bei Netflix.

"Houston, wir haben ein Problem!" ist neben Neil Armstrongs historischem Satz bei der Mondlandung der wohl bekannteste Funkspruch eines NASA-Astronauten. Gesendet wurde er von Kommandant Jim Lovell während der Raumfahrtmission Apollo 13, die aufgrund einer Explosion an Bord nicht wie geplant verlief.

Regisseur Ron Howard (A Beautiful Mind) nahm sich dieser wahren Geschichte an und brachte sie 1995 als nervenaufreibendes Drama mit hochkarätiger Besetzung in die Kinos. Apollo 13 könnt ihr ab sofort bei Netflix im Streaming-Abo schauen könnt.



Wahre Geschichte bei Netflix: Worum geht es in Apollo 13?

Weniger als ein Jahr nach der ersten bemannten Mondlandung durch die Apollo 11-Mission soll eine neue Astronauten-Crew die Reise zum Erdtrabanten antreten. Ausgewählt werden Jim Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Paxton) und Ken Mattingly (Gary Sinise), wobei Letzterer nur vier Tage vor dem Start gegen John Swigert (Kevin Bacon) ausgetauscht werden muss.

Dies bleibt jedoch nicht das einzige unvorhergesehene Vorkommnis während der Mission: Nach erfolgreichem Start ereignet sich später ein folgenschwerer Unfall, als plötzlich ein Sauerstofftank des Raumschiffs explodiert. Die drei Männer schweben in Lebensgefahr, an eine Mondlandung ist nun nicht mehr zu denken.

Fortan arbeitet das gesamte Personal der Bodenkontrolle, darunter der Flugdirektor Gene Kranz (Ed Harris), an einem einzigen Ziel: die Apollo 13-Besatzung wieder heil auf die Erde zu bekommen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Apollo 13 bietet Hochspannung und bestens aufgelegte Stars

Regie-Fleißbiene Ron Howard inszenierte bis dato fast 40 Filme. Mit Apollo 13 schuf er einen seiner erfolgreichsten und besten. Das Weltraumdrama spielte weltweit über 355 Millionen US-Dollar ein und wurde 1996 für insgesamt neun Oscars nominiert. In den Kategorien Ton und Schnitt ging der Film sogar als Gewinner hervor, was sehr gut die technisch brillante Umsetzung der wahren Geschichte widerspiegelt.

Aber auch auf Story-Ebene kann Apollo 13 voll und ganz überzeugen. Obwohl der Ausgang der Mission allgemein bekannt sein dürfte, erzeugt der Film einen enormen Spannungssog, dem man sich kaum entziehen kann. Das liegt unter anderem daran, dass Howard immer ganz nah bei seinen Charakteren bleibt, ob im Raumschiff oder am Boden, und deren Ängste und Nöte so jederzeit spürbar macht.

Das gelingt natürlich umso besser, wenn einem spielfreudige Stars wie Tom Hanks, Kevin Bacon und Ed Harris zur Verfügung stehen. Der hervorragende Cast füllt die Figuren gekonnt mit Leben und erreicht so, dass sich diese trotz unübersehbarem Pathos wie echte Menschen statt Helden-Abziehbilder anfühlen.

Jetzt könnt ihr euch den Film bei Netflix (nochmal) anschauen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

