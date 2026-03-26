Neu bei Netflix: Epischer Abenteuer-Blockbuster, der an den letzten unentdeckten Ort auf der Erde entführt

Bei Netflix erwacht eine Legende zu neuem Leben. Ab sofort könnt ihr im Streaming-Abo einen bildgewaltigen Abenteuerfilm mit spektakulären Effekten schauen, der bis zum Ende fesselt.

Eines der ikonischsten Monster der Filmgeschichte wütet ab sofort bei Netflix: King Kong. Bereits 1933 kletterte der Riesenaffe auf die Spitze des Empire State Building in New York und schrieb Filmgeschichte. Zahlreiche weitere Auftritte folgten – nicht nur auf der großen Leinwand. Inzwischen wütet der Gigant auch im Fernsehen.

Bei Netflix könnt ihr euch derzeit einen seiner bombastischsten Kinofilme anschauen: Kong: Skull Island. Der Film gehört offiziell zum sogenannten MonsterVerse aus dem Hause Warner Bros. und Legendary, in dem auch Godzilla sein Unwesen treibt. Ihr könnt Kong: Skull Island jedoch komplett unabhängig davon schauen.

Packender Abenteuerfilm bei Netflix: Wenn King Kong auf die Schrecken des Vietnamkriegs trifft

Im Gegensatz zu den anderen MonsterVerse-Filmen, die in der Gegenwart angesiedelt sind, erweist sich Kong: Skull Island als Tauchgang in die Geschichte. Der Prolog ist kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs angesiedelt und teast den Titanen in wuchtigen Bildern, ehe ein Zeitsprung ins Jahr 1973 folgt.

Hier setzt die Haupthandlung ein und stellt uns eine Gruppe vor, die sich unter anderem aus der Kriegsfotografin Mason Weaver (Brie Larson), dem Fährtenleser James Conrad (Tom Hiddleston) und dem Militärmann Lieutenant Colonel Packard (Samuel L. Jackson) zusammensetzt. Sie sollen das Geheimnis von Skull Island offenbaren.

Dank Satellitenbilder wurde die Insel entdeckt. Schnell ist jedoch klar, dass es sich um keinen gewöhnlichen Ort handelt. Bereits die Anreise mit dem Schiff entpuppt sich als gefährliches Unterfangen, bevor die Crew rund um Forschungsleiter Randa (John Goodman) von bestialischen Ungeheuern Stück für Stück dezimiert wird.

Kong: Skull Island ist eine explosive Mischung aus Action-, Fantasy-, Abenteuer- und Kriegsfilm

Die große Enthüllung, auf die der Film in seinem ersten Akt hinarbeitet, liegt auf der Hand: King Kong ist der Herrscher dieses verborgenen Königreiches. Regisseur Jordan Vogt-Roberts zeigt uns den Koloss in der Weite der Landschaft vor untergehender Sonne – fraglos eines der großen Blockbuster-Bilder der vergangenen Dekade.

Die Einstellung mit ihren glühenden Farben und den Silhouetten von Helikoptern erinnert nicht zufällig an Apocalypse Now: Jordan Vogt-Roberts inszeniert Kong: Skull Island als Fantasy-Action-Abenteuer-Blockbuster, der sich ebenfalls als Kriegsfilm versteht und sichtlich Freude daran hat, seine mannigfaltigen Monster zu entfesseln.

Wo der MonsterVerse-Auftakt noch sehr zögerlich mit seiner Godzilla-Enthüllung war, geht Vogt-Roberts bei seinem Ableger von Anfang an in die Vollen. Mitunter wirkt sein King Kong, als wäre er einem knallbunten Comic-Universum entsprungen. Doch unter der stylishen Hochglanzoberfläche verbirgt sich noch mehr.

Auch bei Netflix: Einer der unterhaltsamsten Filme überhaupt

Kong: Skull Island bündelt in seinen Bildern nicht nur eindrucksvoll Naturaufnahmen, sondern stellt diese direkt ins Verhältnis zu seinen menschlichen Figuren. Die bringen jede Menge Gewalt und Trauma mit, müssen sich am Ende jedoch fragen, wer die wirklichen Monster der Geschichte sind, wenn alles in Flammen steht.

Kong: Skull Island befindet sich seit dem 25. März 2026 bei Netflix im Abo.